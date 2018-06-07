Türkiye'nin şüphesiz en etkili otomotiv konferanslarından Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018; Bu yıl Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden katılım ile 5. kez ülkemizin otomotiv ve teknoloji gündemini belirlemeye hazırlanıyor. 7 Mayıs 2018 tarihinde ilk lansmanı gerçekleşen WAC 2018, Dünya Devi Otomotiv Markaları, sektöre yön veren Ana Üretici ve Tedârikçi Firmalar, Kamu Kuruluşları, STK’ları bir araya getiriyor. Konferansın heyecan veren konu başlıkları arasında; Üretimin Geleceği, Türkiye’nin Ulusal Otomobil Projesi, Dijitalleşme, Endüsrti 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler ile sektöre damgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modelleri yer alacak.



800 katılımıcı ve 80'den fazla konuşmacının yer alacağı zirvede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da otomotiv sektörüne yön veren isimler konuk ediliyor. Etkinliğin kesinleşen konuşmacıları arasında Japonya’nın lider firmalarından NTT DOCOMO Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Takehiro Nakamura, İtalya Maserati Endüstri 4.0 Yöneticisi Francesco Alfieri, Almanya gestion (Valeo Brand) CEO’su Moritz von Grotthuss ve BMW Grup firması Alphabet'in Yeni Pazarlar Direktörü Rüdiger Ebel, Mercedes Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez, Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Direktörü Demet Yavuz, Iran Mammut Khodro Volkswagen Direktörü Nader V. Aghaei, Getaway Kurucusu Edgar Scholler gibi isimler yer alıyor.



Sektörün öncülerinden Mercedes Benz Türk ve Garanti Bankası'nın Platinum Sponsor olarak yer aldığı zirvede; Icron, Omron, Universal Robotics, Borusan Lojistik gibi lider firmalar da farklı kategorilerde sponsor olarak yerlerini aldılar.



Deneyim ve heyecan dolu sürprizlerini şimdiden göstermeye başlayan Dünya Otomotiv Konferansı için önümüzdeki günlerde birçok yeni konuşmacı açıklanacak ve bu yıl ana konferansın yanı sıra bir dizi networking aktivitesi düzenlenecektir.



Dünya Otomotiv Konferansı; Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından, Otomotiv sektörünün lider isimleri ve medyanın yüksek katılımı ile düzenlenen uluslararası bir platformdur.

Konferansın Pazarlama Direktörü Stephanie May konfrenas hakkında merak edilenleri anlattı.

Dünya Otomotiv Konferansı - WAC 2018 hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?



WAC 2018, Dünya devi otomotiv markaları, sektöre yön veren ana üretici ve tedarikçi firmalar ile kalmayıp; dönüşen sektörün yeni oyucularından robotik, yazılım, tedarik zinciri optimizasyon, 3 Boyutlu yazıcı, elektrikli araç firmaları ve girişimcilerin de bir araya geldiği bir platform sunmaktadır. Otomotiv sektörünün bugününü ve yarınını merak eden, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde gelişmekte olan pazarlar hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin ortak fayda sağlayacağı bir zirve düzenliyoruz.

Yine uluslararası konuşmacıların, kanaat önderlerinin, start-up’ların ve paydaşların know-how’larını paylaştığı yuvarlak masa toplantıları ile ‘’Sektörde farklı neler yapılıyor’’ sorularına Dünya Otomotiv Konferansı’nda hep birlikte cevaplar arıyoruz.



5. Dünya Otomotiv Konferansı gündeminde bu sene Üretimin Geleceği, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Bağlantılı ve Otonom Araçlar, Mobilitenin Geleceği ve Akıllı Şehirler gibi konularımız olacak.



Dünya Otomotiv Konferansı ile otomotivin Türkiye’de beşinci kez nabzını tutacağız. Hazırlık esnasında önceki konferanslara göre neler gözlemlediniz?



Bu yıl ve önceki yıl arasındaki ana fark aslında endüsrinin geleceğe ne kadar hazır olduğu hatta geleceğin şu anda gerçekleştiğine dair dataların paylaşımını görüyor olmamız. Geçtiğimiz senelerde elektirkli araçların, lojistiğin, robotiğin otomotiv sektöründeki pazar potansiyelini konuşurken bu sene otomotivin sadece kendi içerisinde değil şehirlerle, parklarla bağlantılı yapıya geçişini gerçek hayat örnekleri ile göreceğiz.



Dünya Otomotiv Konferansı katılımcıları nelerle karşılaşacak?



Katılımcılar bu yıl daha ayrıntılı tartışmalara ve daha fazla içerik seçebilecekleri oturumlara katılabilecekler. Katılımcıların istenen hedefleri karşılamaları ve fırsatları değerlendirebilmeleri için VIP bölümü, B2B toplantıları geçekleştirebilecekleri özel alanlarımız olacak. İlgi çekici konferans konularının yanı sıra keşfedip deneyimleyebilecekleri networking salonlarımızda firmalarımız olacak. Etkinliğin diğer özelliklerinden biri de standları ile birlikte katılımcıların kendilerini ifade edebilecekleri start up köşeleri olacak.



Organizasyonun Türkiye’de gerçekleşmesi, 5. Dünya Otomotiv Konferansını hangi açılardan avantajlı kılıyor?



Türkiye, rekor otomotiv satışları ve üretim rakamları ile 2017 yılında küresel olarak en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Otomotiv Sanayi Derneği tarafından 2017 yılına ait üretim sonuçlarına göre Türkiye'de otomobil üretimi yüzde 18 arttı. Dolayısı ile otomotiv sektörü girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor, bu sene en etkileyici konularımız arasında hükümetin tam desteği ile gerçekleşen Yerli Otomobil Projesi olacak, bu projenin katılımcılarımız için yarattığı yeni girişim fırsatları da olacaktır.



2019 Dünya Otomotiv Konferansı hakkında öngörülerinizi alabilir miyiz?



Pazardaki gelişmelerin hızını düşündüğümüzde 2018 öngörülerimizi bile tam anlamı ile paylaşamıyoruz. 2019 Dünya Otomotiv Konferansı ise mühendislerin öngörülerine bırakabileceğimiz bir otonom rüyası olacak...