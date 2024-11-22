Dünyada en çok elektrikli satan markalar: Togg listede

2024 yılının Ocak-Eylül döneminde dünya genelinde en çok elektrikli otomobil satan markalar belli oldu. Tesla'nın Çinli rakibi BYD giderek zirveye yaklaşırken, sadece Türkiye'de satılan Togg da listede yer aldı.

Dünyada en çok elektrikli satan markalar: Togg listede

Car Industry Analysis tarafından paylaşılan verilere göre Ocak-Eylül döneminin en çok elektrikli satışı gerçekleştiren markaları belli oldu.
Tesla'nın 1.3 milyon satışla zirvede yer aldığı listede en yakın takipçisi Çinli rakibi BYD oldu. İkili arasındaki fark 124 bine kadar düştü. 

Tesla'nın küresel satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 3 düşüş gösterirken, BYD geçen yıla göre yüzde 12 artırmış ve 1.2 milyon adede yaklaşmış durumda. 

Küresel çapta 1 milyon barajını geçen sadece bu iki marka bulunuyor. En yakın takipçileri Volkswagen ve Geely ise 500 bin adet seviyesinde kaldı. 

42 üreticinin yer aldığı listede 20'ye yakın Çinli marka bulunuyor. 

Dünyada en çok elektrikli satan markalar: Togg listede - 1

TOGG KAÇINCI SIRADA?

Yurt dışına açılma hazırlığı yapan yerli markamız Togg, Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği 17 bin 49 adetlik satışla listenin 33'üncü sırasında kendisine yer buldu. 

Listede bir başka dikkat çeken marka ise Xiaomi. SU7 modeliyle pazarına hızlı giren marka 70 bine yaklaşan satışıyla listenin 24. sırasında. 

TAM LİSTE: 


  1. 1-Tesla: 1.293.656 adet
  2. 2-BYD: 1.169.579 adet
  3. 3-Geely: 507.259 adet
  4. 4-Volkswagen: 506.688 adet
  5. 5-SGMW: 365.000 adet
  6. 6-Hyundai: 316.910 adet
  7. 7-BMW: 294.054 adet
  8. 8-GAC: 260.000 adet
  9. 9-Stellantis: 207.000 adet
  10. 10-Mercedes: 191.472 adet
  11. 11-Changan: 190.000 adet
  12. 12-SAIC: 185.000 adet
  13. 13-General Motors: 156.000 adet
  14. 14-NIO: 149.281 adet
  15. 15-Chery: 126.000 adet
  16. 16-LeapMotor: 121.000 adet
  17. 17-Toyota: 108.287 adet
  18. 18-Dongfeng: 105.000 adet
  19. 19-XPeng: 98.561 adet
  20. 20-FAW: 90.000 adet
  21. 21-Renault: 81.741 adet
  22. 22-BAIC: 80.000 adet
  23. 23-Nissan: 80.000 adet
  24. 24-Xiaomi: 69.790 adet
  25. 25-Ford: 68.000 adet
  26. 26-TATA: 65.180 adet
  27. 27-GWM: 47.166 adet
  28. 28-VINFAST: 44.260 adet
  29. 29-Rivian: 37.396 adet
  30. 30-Honda: 30.000 adet
  31. 31-Hozon: 27.500 adet
  32. 32-Seres: 19.000 adet
  33. 33-Togg: 17.049 adet
  34. 34-JAC: 15.000 adet
  35. 35-Subaru: 13.500 adet
  36. 36-KGM: 12.662 adet
  37. 37-Li Auto: 8.541 adet
  38. 38-Lucid: 7.142 adet
  39. 39-Mahindra: 6.500 adet
  40. 40-Mitsubishi: 4.000 adet
  41. 41-Mazda: 4.000 adet
  42. 42-Zhidou: 3.260 adet

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