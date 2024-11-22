Dünyada en çok elektrikli satan markalar: Togg listede

Car Industry Analysis tarafından paylaşılan verilere göre Ocak-Eylül döneminin en çok elektrikli satışı gerçekleştiren markaları belli oldu.

Tesla'nın 1.3 milyon satışla zirvede yer aldığı listede en yakın takipçisi Çinli rakibi BYD oldu. İkili arasındaki fark 124 bine kadar düştü.

Tesla'nın küresel satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 3 düşüş gösterirken, BYD geçen yıla göre yüzde 12 artırmış ve 1.2 milyon adede yaklaşmış durumda.

Küresel çapta 1 milyon barajını geçen sadece bu iki marka bulunuyor. En yakın takipçileri Volkswagen ve Geely ise 500 bin adet seviyesinde kaldı.

42 üreticinin yer aldığı listede 20'ye yakın Çinli marka bulunuyor.