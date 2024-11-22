Dünyada en çok elektrikli satan markalar: Togg listede
2024 yılının Ocak-Eylül döneminde dünya genelinde en çok elektrikli otomobil satan markalar belli oldu. Tesla'nın Çinli rakibi BYD giderek zirveye yaklaşırken, sadece Türkiye'de satılan Togg da listede yer aldı.
Car Industry Analysis tarafından paylaşılan verilere göre Ocak-Eylül döneminin en çok elektrikli satışı gerçekleştiren markaları belli oldu.
Tesla'nın 1.3 milyon satışla zirvede yer aldığı listede en yakın takipçisi Çinli rakibi BYD oldu. İkili arasındaki fark 124 bine kadar düştü.
Tesla'nın küresel satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 3 düşüş gösterirken, BYD geçen yıla göre yüzde 12 artırmış ve 1.2 milyon adede yaklaşmış durumda.
Küresel çapta 1 milyon barajını geçen sadece bu iki marka bulunuyor. En yakın takipçileri Volkswagen ve Geely ise 500 bin adet seviyesinde kaldı.
42 üreticinin yer aldığı listede 20'ye yakın Çinli marka bulunuyor.
TOGG KAÇINCI SIRADA?
Yurt dışına açılma hazırlığı yapan yerli markamız Togg, Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği 17 bin 49 adetlik satışla listenin 33'üncü sırasında kendisine yer buldu.
Listede bir başka dikkat çeken marka ise Xiaomi. SU7 modeliyle otomobil pazarına hızlı giren marka 70 bine yaklaşan satışıyla listenin 24. sırasında.
TAM LİSTE:
- 1-Tesla: 1.293.656 adet
- 2-BYD: 1.169.579 adet
- 3-Geely: 507.259 adet
- 4-Volkswagen: 506.688 adet
- 5-SGMW: 365.000 adet
- 6-Hyundai: 316.910 adet
- 7-BMW: 294.054 adet
- 8-GAC: 260.000 adet
- 9-Stellantis: 207.000 adet
- 10-Mercedes: 191.472 adet
- 11-Changan: 190.000 adet
- 12-SAIC: 185.000 adet
- 13-General Motors: 156.000 adet
- 14-NIO: 149.281 adet
- 15-Chery: 126.000 adet
- 16-LeapMotor: 121.000 adet
- 17-Toyota: 108.287 adet
- 18-Dongfeng: 105.000 adet
- 19-XPeng: 98.561 adet
- 20-FAW: 90.000 adet
- 21-Renault: 81.741 adet
- 22-BAIC: 80.000 adet
- 23-Nissan: 80.000 adet
- 24-Xiaomi: 69.790 adet
- 25-Ford: 68.000 adet
- 26-TATA: 65.180 adet
- 27-GWM: 47.166 adet
- 28-VINFAST: 44.260 adet
- 29-Rivian: 37.396 adet
- 30-Honda: 30.000 adet
- 31-Hozon: 27.500 adet
- 32-Seres: 19.000 adet
- 33-Togg: 17.049 adet
- 34-JAC: 15.000 adet
- 35-Subaru: 13.500 adet
- 36-KGM: 12.662 adet
- 37-Li Auto: 8.541 adet
- 38-Lucid: 7.142 adet
- 39-Mahindra: 6.500 adet
- 40-Mitsubishi: 4.000 adet
- 41-Mazda: 4.000 adet
- 42-Zhidou: 3.260 adet
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