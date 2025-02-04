Dünyanın en pahalı F1 arabası oldu: 2 milyar Türk lirasına satıldı!

Formula 1 efsaneleri Juan Manuel Fangio ve Stirling Moss'un kullandığı 1954 model Mercedes W196 Streamliner, açık artırmaya çıkarıldı.



Araç, 51 milyon 155 bin euroya (yaklaşık 1.9 milyar TL) satılarak tarihin en pahalı Formula 1 aracı unvanını kazandı.



Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi’nde gerçekleşen bu satış, önceki en yüksek Formula 1 aracı satış fiyatını ikiye katlamış oldu.



YALNIZCA DÖRT ADET BULUNUYOR



1954 yılında üretilen ve yalnızca dört adet bulunan bu model, motor sporları tarihinin en önemli araçlarından biri olarak biliniyor.



Juan Manuel Fangio'nun 1955 Arjantin Grand Prix’sinde zaferle taçlandırdığı, Stirling Moss’un ise 1955 İtalya Grand Prix’sinde en hızlı tur zamanını kaydettiği bu araç, motor sporları tarihindeki eşsiz yerini pekiştirdi.



Açık artırmanın başlangıç fiyatı 20 milyon euro olarak belirlenirken, hedef fiyat ise 50 milyon euroydu. Rekor teklif, telefonla katılan bir alıcıdan geldi ve alıcının kimliği açıklanmadı.