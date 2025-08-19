Dünyanın en pahalı Ferrari'si... Fiyatı dudak uçuklattı

Dünyanın en pahalı Ferrarilerinden birisi olma ünvanını aldı. 6.5 ila 7.5 milyon dolar arasındaki müzayede öncesi tahminleri aşarak 9.2 milyon dolara el değiştirdi. Bu, son birkaç yılda satılan diğer F50'lerin çoğundan yaklaşık 4 milyon dolar daha fazla ve büyük ölçüde bu modelin nadirliğinden kaynaklanıyor.



Söz konusu F50, dünyanın en değerli Ferrari koleksiyonlarından birine sahip olan moda ikonu Ralph Lauren tarafından sipariş edilmişti. Bu özel araç, ABD spesifikasyonlarına göre üretilen sadece 55 araçtan biri ve fabrikadan Giallo Modena rengine boyanmış sadece iki araçtan biri.



Lauren, değerli otomobillerinden birinden nadiren ayrılırken, bu F50'yi 2003 yılında sattı. Müzayedeye kadar araç Virginia'da bir çiftin garajına girmiş ve 2009 yılından bu yana kamuoyuna gösterilmemişti.



SATIŞ ÖNCESİ BAKIM YAPILDI



Satılmadan önce Ferrari servisine götürüldü ve yakıt pompası, lastikler ve fren parçaları değişti. Tüm parçaları orijinalliğini koruduğu için Ferrari Classcihe Sertifikası da aldı. Araç sadece 8 bin 690 kilometrede bulunuyor.



Son yıllarda bakımlı, düşük kilometreli F50'lere olan talep arttı ve fiyatlar daha önce hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaştı.



F50, Formula 1'den türetilen, atmosferik V12 motor kullanıyor ve bu da onu kendi türündeki süper otomobillerin bulunduğu ortamda eşsiz kılıyor.

Görsel: RM Sotheby's