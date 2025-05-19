Dünyanın ilk seri üretim uçan arabası satışa çıkıyor

FİYAT 1 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKIYOR



Klein Vision, AirCar’ın üç farklı motor seçeneğiyle sunulacağını belirtti: 280, 320 ve 340 beygir gücünde motorlar tercih edilebilecek. Aracın başlangıç fiyatı 800 bin dolar olacak, ancak donanıma göre fiyat 1 milyon dolara kadar çıkabilecek.



AirCar, normal akaryakıtla çalışıyor ve yaklaşık 5.500 metre irtifaya çıkabiliyor. Pistte yaklaşık 300 metre mesafe kat ederek saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor; seyir hızında ise saatte 250 kilometreyle ilerliyor.



Araç, 500’den fazla kalkış ve inişi başarıyla tamamladı ve toplamda 170 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre AirCar'ın son versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor ve AirCar 2 adlı yeni prototipin ilk uçuşunun Eylül 2025’te yapılması planlanıyor.



ELEKTRİKLİ VERSİYONU DA ÜRETİLECEK



Klein Vision kurucu ortağı Anton Zajac, gelecekte aracın elektrikli versiyonunun da üretileceğini; bunun için batarya teknolojisindeki gelişmelerin beklendiğini ifade etti.