İngiliz yayın kuruluşu BBC Studios, dünyanın en bilinen otomobil programlarından Top Gear'ın uzun süren arasının ardından 2028 yılında BBC One ekranlarına geri döneceğini resmî olarak duyurdu. Çekimlerine gelecek yıl başlanacak yeni dönemin ana sunucusu ise mutfak dünyasının dünyaca ünlü ismi, aynı zamanda lisanslı yarış pilotu olan İngiliz şef Gordon Ramsay olacak. The F Word ve Hell's Kitchen gibi yapımlarla tanınan ve 2000'li yıllarda Top Gear'a üç kez konuk olan Ramsay, henüz isimleri açıklanmayan yeni yardımcı sunucu kadrosuna liderlik edecek.

SILVERSTONE ÇİTİNDEN TOP GEAR STÜDYOSUNA

BBC Studios tarafından paylaşılan bilgilere göre Gordon Ramsay, yenilenen programda destansı maceralar, cesur testler ve görkemli gösteriler eşliğinde ekibin rotasını belirleyecek. Resmî açıklamada eski stüdyo ve test pistinin adı doğrudan anılmasa da "A281 otoyolunun hemen yanındaki çok gizli üs" vurgusu, çekimlerin programla özdeşleşen Dunsfold pistinde süreceğine işaret ediyor.

Yeni göreviyle ilgili heyecanını paylaşan Ramsay, otomobillere olan ilgisinin çocukluk yıllarında Silverstone pistinin hemen yanındaki tarlalarda büyürken başladığını anlattı. Yarışları izleyebilmek için çitlerden tırmanıp gizlice piste girdiğini belirten ünlü şef, o erken dönem heyecanının otomobillere, motor sporlarına, tasarıma ve mühendisliğe karşı ömür boyu süren bir tutku başlattığını ifade etti. Ramsay ayrıca Top Gear'ın en iyi dönemlerinin beklenmedik, şaşırtıcı, eğlenceli ve tam kıvamında kaos barındıran anlar olduğunu vurgulayarak bu enerjiyi yeni nesil izleyicilere taşımak istediğini dile getirdi.

JEREMY CLARKSON VE ESKİ SUNUCULARDAN İLK YORUMLAR

BBC'nin Gordon Ramsay tercihi, programın tarihine damga vuran eski sunucuların da gündemine oturdu. 2002 ile 2015 yılları arasında programı sunan ve son yıllarda çiftçilik ile restoran işletmeciliğine yönelen 66 yaşındaki Jeremy Clarkson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda aralarındaki mesleki rol değişimine dikkat çekerek "Ben restoran açtım, o otomobil programı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Clarkson'ın eski ekip arkadaşlarından James May ise sunucu duyurusunu "Otoyol dinlenme tesislerindeki yemekleri iyileştirebilir" sözleriyle esprili biçimde yorumladı. Richard Hammond da BBC Radio 4'teki PM programına verdiği röportajda, BBC'nin yeni Top Gear için kendisine teklif götürdüğünü ancak programı eski hâline geri döndürmek istemediği için bu teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Hammond, eski sunucu Freddie Flintoff'un geçirdiği kazanın ardından yapımın farklı bir yöne evrilebileceğini ve BBC'nin günümüzde mutlaka bir otomobil programı yapması gerektiğini söyledi.

1987 ile 2001 yılları arasında Top Gear'ı sunan eski yarış pilotu Tiff Needell ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Gordon Ramsay'in herkese hitap edip etmeyeceğinden emin olmasa da yaklaşık 50 yıldır izleyicileri eğlendiren programın ekranlara dönmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve Clarkson'ın ardından en fazla bölümde yer alan sunucu olduğunu hatırlattı.

2015 SONRASINDAKİ DEĞİŞİMLER VE ARA VERİLEN SÜREÇ

Top Gear, Jeremy Clarkson'ın 2015 yılında çekim günü sonrasında yemek yüzünden bir yapımcıyla yaşadığı fiziksel tartışmanın ardından görevden alınması ve Richard Hammond ile James May'in dayanışma göstererek ayrılmasıyla köklü bir kırılma yaşamıştı. Bu ayrılığın ardından üçlü, Amazon Prime Video platformunda The Grand Tour programını hayata geçirmişti.

BBC ise 2016 yılında Chris Evans, Matt LeBlanc, otomotiv gazetecisi Chris Harris, yarış pilotu Sabine Schmitz, yayıncı Eddie Jordan ve gazeteci Rory Reid'den oluşan geniş bir kadroyla programı yenilemiş, Evans'ın ilk sezonun ardından ayrılmasıyla 2018'de yeni bir düzenlemeye gitmişti. 2019 yılında eski kriket yıldızı Andrew "Freddie" Flintoff ve Paddy McGuinness'in Chris Harris'e katılmasıyla yakalanan dönem, Flintoff'un 2022 sonunda çekimler sırasında yaşadığı ve ağır yaralanmayla sonuçlanan ciddi kazanın ardından durma noktasına geldi. 2019-2023 döneminin ardından prodüksiyonu durduran BBC, o süreçte programın öngörülebilir bir gelecekte ekranlara dönmeyeceğini açıklamıştı. Gordon Ramsay liderliğindeki yeni seriyle birlikte Top Gear, yıllar süren bekleyişin ardından yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.