Efsanevi quattro 40 yaşında!

Bundan 40 yıl önce, 1980 yılının Mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıtılan dört tekerden çekiş sistemli bir coupe otomobil, otomotiv dünyasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını iddia ediyordu. Öyle de oldu. Orada tanıtılan Audi quattro, o zamana kadar sadece kamyonlarda ve off-road araçlarda kullanılan dört tekerden çekiş sisteminin, ilk kez bir binek otomobile uyarlanmış halini taşıyordu.



Dört tekerden çekiş sistemine ait bir binek otomobil üretme fikri, aslında 1976-1977 yılları arasında Audi’nin Alman Ordusu için geliştirdiği aracın testlerini yapan Audi mühendisleri tarafından ortaya atıldı. Bu testlerde aracın buz üzerinde gösterdiği mükemmel yol tutuşu ve sürüş karakteri, dört tekerden çekiş sistemini seri üretilen Audi 80’e uyarlanması, quattro efsanesini doğurdu. Sonrasında yapılan testlerin her biri şaşkınlık uyandırıcı şekilde mükemmeldi. 1979 yılının sonbaharında ortaya 200 HP güç üreten 2,2 litrelik 5 silindirli turbo motoru ile Audi Coupe çıktı.

Audi quattro, motorsporlarında ilk yarışına 1981 yılında Avusturya’daki Janner Rallisi’nde çıktı. Dört tekerden çekiş sistemi ralli dünyasında bir devrim yarattı ve otomotivde bir dönemi kapatıp, başka bir dönemi açtı.