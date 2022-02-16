Egea elektriklendi: Otomatik ve hibrit versiyonu yollara çıkıyor

Fiat markasının kompakt sınıftaki modeli Egea, Ocak ayında lansmanı yapılan Cross Wagon’dan sonra hibrit motor seçeneğiyle de dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil hibrit motor seçeneğine sahip, otomatik vitesli Fiat Egea’lar Nisan ayından itibaren Türkiye’de ve dünya pazarlarında üç donanım seviyesiyle satışa sunulacak.

1.6 Multijet II 130hp Dizel DCT otomatik şanzımanlı versiyonlar da Mart ayının ikinci yarısında satışa gelecek.

Egea’nın yeni hibrit versiyonu, 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorundan güç sağlıyor.

Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor

GAZ PEDALINA BASMADAN İLERLEME

Hibrit teknolojisi; aracın sessiz, yakıt harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Egea Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).



Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen Hibrit Egea, elektrikli ve benzinli motorları arasındaki geçişleri hissettirmiyor.

Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da ilk defa satışa sunuluyor. Araç, 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken yakıt tüketiminde de şehir içi kullanımda 100 km'de 4,7 lt’lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.



İleri sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan hibrit motorlu Egea, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi, ‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı’,’ Şerit Takip Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi’, ‘Akıllı Uzun Far’ ve ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’ gibi güvenlik donanımlarını Urban (orta) donanım seviyesinden itibaren seçilebilir hale getiriyor.



Hayatı kolaylaştıran “Anahtarsız giriş ve çalıştırma”, “kablosuz akıllı telefon şarjı”, “kablosuz multimedya bağlantısı” ve (Sedan gövde tipinde) “otomatik bagaj açma sensörü” gibi özellikleri ise yine Lounge versiyonunda sunulmaya devam ediliyor.



