Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan ve Indicata verilerine dayanan Ekim 2026 ikinci el çevrim içi pazar raporu, alternatif enerjili araçlara olan ilginin artık rakamlara güçlü biçimde yansıdığını ortaya koyuyor.



ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATIŞLARINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Ekim 2026 verilerine göre ikinci el çevrim içi pazarda tüm motor tiplerinde satış adetleri artış gösterdi. Ancak büyüme oranlarına bakıldığında elektrikli ve hibrit araçların pazara damga vurduğu görülüyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek artış oranı yüzde 55,1 ile elektrikli araçlarda kaydedildi ve bu segmentte toplam 5.079 adet satış gerçekleşti. Hibrit araç satışları ise yüzde 49,6 oranında yükselerek 14.401 adede ulaştı.

Geleneksel yakıt türleri tarafında ise pazar payı kaybı dikkat çekiyor. Ekim ayında satılan her 100 ikinci el aracın 49'unu dizel araçlar oluşturdu. Dizel araçlar yüzde 49'luk payla pazarın en büyük dilimini elinde tutmayı sürdürse de bu motor tipinin toplam satışlardaki ağırlığı geçen yıla göre yüzde 4 oranında geriledi. Ortaya çıkan tablo, ikinci el alıcılarının yakıt ekonomisi ve güncel teknolojiler doğrultusunda alternatif motor seçeneklerine daha hızlı uyum sağladığını gösteriyor.

GELENEKSEL YAKITLI İLANLAR GERİLERKEN ALTERNATİFLER YÜKSELDİ

Satış tarafındaki bu hareketlilik, çevrim içi platformlardaki ilan dağılımına da doğrudan yansıdı. Ekim 2026 döneminde yayımlanan ilanların yüzde 52'sini dizel araçlar oluştururken, bu oranın geçen yılın aynı döneminde yüzde 53 seviyesinde olduğu görüldü. İlan adetlerindeki yıllık değişimler incelendiğinde ise geleneksel yakıtlı üç ana grupta da düşüş yaşandı; dizel araç ilanları yüzde 1, benzinli araç ilanları yüzde 1,9 ve otogazlı araç ilanları yüzde 4,3 oranında geriledi.

Buna karşılık düşük emisyonlu araçların ilan sayılarında ciddi bir genişleme kaydedildi. Ekim ayında hibrit araç ilanları bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artış gösterirken, elektrikli araç ilanları yüzde 37,1 oranında yükselerek 9.165 adede çıktı. Sıfır kilometre pazarında son yıllarda artan elektrikli ve hibrit model çeşitliliğinin kademeli olarak ikinci el piyasasına akması, hem ilan havuzunu büyütüyor hem de alıcıların bu araçlara erişimini kolaylaştırıyor.