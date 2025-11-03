Elektrikli otomobil piyasasında rekabet arttı. BYD liderliğini kaybetti

BYD hisseleri, otomobil üreticisinin satışlarında üst üste ikinci kez düşüş yaşamasının ardından pazartesi günü yaklaşık dokuz ayın en düşük seviyesine yaklaştı ve Çin pazarında tekrar ikinci sıraya geriledi.



Shenzhen merkezli üreticinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Ekim ayı satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 441 bin 706 araca geriledi.



YÜZDE 36 DÜŞTÜ



Hisse senedi, Hong Kong'daki erken işlemlerde yüzde 1,9 düşüşle 98,70 Hong Kong dolarına geriledi ve 5 Şubat'tan bu yana en düşük kapanış seviyesine ulaştı. Şu anda Mayıs ayı sonundaki zirvesinden yaklaşık yüzde 36 düştü.



Satışlardaki düşüş, daha önce yükselişte olan BYD için kötü haberlerin devamı niteliğinde. Şirket, bu yılın başlarında Çinli yetkililerin aşırı indirimlere karşı sert önlemler alması ve şirketin önemli bir aracını köreltmesinin ardından geçen hafta çeyrek kârında üst üste ikinci kez düşüş yaşadı.



Geçtiğimiz ay 453 bin 978 araç satan SAIC Motor, Çin'in en çok satan otomobil markası unvanını da kaybetti.



BYD için bir diğer endişe verici nokta ise, Ekim ayı yılın en iyi satış ayı olmasına rağmen, Morgan Stanley'e göre yıllık yaklaşık 4,6 milyon adetlik sevkiyat tahminlerini karşılamak için Kasım ve Aralık aylarını geçmesi gerektiği. Yılbaşından bu yana satışlar 3,7 milyon adet seviyesinde seyrediyor; bu da yılın geri kalanında beklentileri karşılamak için aylık ortalama 450 bin teslimat yapılması gerektiği anlamına geliyor.



Geely Automobile Holdings, Nio, Xpeng ve Zhejiang Leapmotor Technology, Ekim ayında rekor aylık satış rakamları bildirdi. Yeni gelen Xiaomi, bir başka güçlü ay daha kaydetti. Li Auto ise sevkiyatlarda üst üste beşinci aylık düşüşle mücadeleye devam etti.