Elektrik değişimi: Rolls-Royce Spirit of Ecstasy amblemini yeniden tasarladı

Rolls-Royce, 2023'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek olan ilk tamamen elektrikli otomobili Spectre'nin testlerini sürdürüyor.



Marka, İki kapılı coupe modelin sadece bir başlangıç olduğunu ve on yılın sonunda tüm ürün yelpazesinin elektrikli olacağını açıklamıştı. Elektrik enerjisine geçiş, büyük değişimleri de beraberinde getirdi. Markanın tarihinde önemli bir rol üstlenen ikonik Spirit of Ecstasy heykelciği bu kapsamda yeniden tasarlandı.

Heykelin orijinal yaratıcısı, illüstratör ve heykeltıraş Charles Sykes tarafından 20. yüzyılın ilk yıllarında yapılan çizimlere yakın hale getirildi.



Spirit of Ecstasy, ilk kez 6 Şubat 1911'de Rolls-Royce'un fikri mülkiyeti olarak tescil edildi. 111 yıl sonra, markanın şimdiye kadarki en aerodinamik ürünü olan tamamen elektrikli otomobili Spectre'nin ızgarasının üzerinde yerini alacak.

Yenilenen Spirit of Ecstasy, selefinin 100.01 mm boyuna kıyasla 82.73 mm yüksekliğe sahip.



830 saatlik birleştirilmiş tasarım modelleme ve rüzgar tüneli testinden geçen heykelcik Spectre'nin 0,26'lık sürükleme katsayısına (cd) yardımcı oluyor. Bu da elektrikli modeli şimdiye kadar üretilmiş en aerodinamik Rolls-Royce yapıyor.

Ürünün 2022'de gerçekleştirilen kapsamlı test protokolleri sırasında bu rakamın daha da iyileşmesi bekleniyor.

CEO Torsten Müller-Ötvös, "111 yıl önce bugün, Spirit of Ecstasy, Rolls-Royce'un resmi bir parçası oldu. Markamız için manevi bir yönü temsil etmeye başladı. Bir sembol olmanın ötesinde, markamızın somutlaşmış hali markamız ve müşterileri için sürekli bir ilham, gurur kaynağı oldu. Markamız gibi, o da doğasına ve karakterine sadık kalarak her zaman çağa ayak uydurmuştur. Yeni formunda her zamankinden daha modern ve zarif şimdiye kadar ki en aerodinamik amblem. Cesur elektrikli geleceğimizin pruvasını süsleyecek" dedi.