Elektrikli araç alanları aldattılar! Ticaret Bakanlığı yeni kurallar getirdi

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.



12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 358 sayılı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alındı. Bu dosyalardan 92’si mevzuata aykırı bulunmuş, bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte, toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi.



2025 YILININ İLK YARISINDA GENEL DEĞERLENDİRME



• ⁠Toplam İncelenen Dosya Sayısı: 838



• ⁠Mevzuata Aykırı Bulunan Dosya Sayısı: 753



• ⁠Toplam Uygulanan İdari Para Cezası: 141,1 milyon TL



ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA SORUNLAR NE?



Son dönemde yapılan başvurularda, bazı üretici ve satıcıların araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edildi.



Reklam Kurulu, tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmesi gerekecek.



⁠Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği net şekilde ifade edilmesi sağlanacak.



⁠Hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisi tüketiciyle paylaşılacak.