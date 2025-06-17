Elektrikli araç almak isteyenlerin sayısı azalıyor

Otomobiller için yapılan bir anket, sürücülerin içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçme konusunda daha isteksiz hale geldiğini ve bu eğilimin Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nden daha belirgin olduğunu gösterdi.



İngiltere, Çin, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya genelinde 15 bin sürücünün katıldığı ankete göre en büyük engel maliyet.



Shell'in mobilite ve kolaylık şefi David Bunch "Avrupa bizi şaşırttı. Girişin önündeki en büyük engel aracın maliyeti. Menzil kaygısı hala var ama giderek azalıyor" dedi.



Elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla ortalama yüzde 30'a kadar daha pahalı. Ankete göre, geçen yıl yüzde 48 olan Avrupa'daki katılımcıların yüzde 41'i bu yıl elektrikli araca geçmeyi düşündüklerini belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran üç puan düşerek yüzde 31'e geriledi.



Şarj deneyiminin iyileşme hızı açısından bakıldığında, Avrupalı sürücülerin sadece yarısı geçen yıl kamusal şarjın iyileştiğini söylerken, bu oran Çin'de yüzde 74 ve ABD'de yüzde 80'in altında kaldı.



Sorulan Avrupalı sürücülerin sadece yüzde 17'si kamusal şarjın paranın karşılığını verdiğini söylerken bu oran Çin'de yüzde 69, ABD'de ise yüzde 71 oldu.