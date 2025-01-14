Elektrikli araç satışında rekor

Trafikteki elektrikli araç sayısı rekor kırdı.



İngiliz araştırma şirketi Ro Motion, elektrikli araç istatistiklerini yayımladı. Araştırmaya göre dünyada elektrikli araç satışları 2024'te 17,1 milyona ulaşarak rekor seviyeye çıktı.



Küresel elektrikli araç pazarı 2023'e göre yüzde 25 büyüme kaydetti. Avrupa genelinde satışlar yüzde 3 geriledi. Çin yüzde 40 ile en fazla büyüyen pazar oldu. ABD ve Kanada da satışlar yüzde 9 arttı.



Geçen yılki elektrikli araç satışlarının 11 milyonu Çin'de gerçekleşti. Çin'i 3 milyonluk satışla Avrupa, 1,8 milyon ile ABD, 1,3 milyon ile de diğer ülkeler takip etti.



Aralık ayında Türkiye'de de 21 bin 598 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Böylece toplamda 99 bin 489 satış ile 2024 yılında rekor kırıldı.



Elektrikli araçların pazar payı 2024 yılında yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl ise bu oran yüzde 6,8 olarak kaydedilmişti.