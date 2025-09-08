Elektrikli araç satışları arttı... Emisyon hedefleri tutacak

Transport & Environment (T&E) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Avrupalı otomobil üreticilerinin çoğu, artan elektrikli araç (EV) satışlarının etkisiyle AB'nin 2025-2027 karbon emisyonu hedeflerini tutturmaya hazırlanıyor.



Araştırma grubu, düşen batarya maliyetleri ve genişleyen şarj altyapısının talebi artırdığını, bataryalı elektrikli araçların bu yıl yüzde 18 olan AB pazarının yüzde 30'undan fazlasını 2027 yılına kadar ele geçirmesinin beklendiğini vurguladı.



Stellantis, Renault, Volkswagen ve BMW gibi otomobil üreticileri uyum sağlama yolunda ilerlerken, Mercedes-Benz geride kalıyor. T&E bu durumu şirketin yüksek marjlı içten yanmalı motor modellerine odaklanmaya devam etmesine bağlıyor. Cezalardan kaçınmak için Mercedes, muhtemelen finansal düzenlemeler yoluyla emisyonlarını Volvo Cars ve Polestar ile bir araya getirmeyi planlıyor.



T&E, gelecekteki emisyon hedeflerinin zayıflatılmasının Avrupa'nın elektrikli araç geçişine zarar verebileceği ve Çin rekabetine karşı savunmasız bırakabileceği konusunda uyardı. Otomobil üreticilerinin yöneticileri 12 Eylül'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile sektörün karşılaştığı zorlukları görüşmek üzere bir araya gelecek.