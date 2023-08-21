Elektrikli aracınızı nasıl şarj edeceksiniz?

PRATİKLİK İÇİN ‘2. SEVİYE’



Elektrikli arabanızı evde şarj etmenin en hızlı yolu olarak ‘seviye 2’ şarj istasyonu işaret edilir. Evinizin yan tarafına, bir garaja veya özel park yerinize kurulabilir. Ayrıca, doğrudan evinizdeki elektrik kaynağına bağlanması gerekir ve bunun için sertifikalı bir elektrikçi gerekebilir.

Seviye 2 şarj istasyonlarında 240 voltluk bir fiş bulunur.



Hibrit araç için saatte yaklaşık 22,5 km, tamamen elektrikli araç için saatte 45 km’ye kadar şarj hızında 4 ila 5 saatte optimum %80 pil şarjı sağlayabilir.



Özel bir prize takılır veya doğrudan elektrik panosuna bağlanır.



Bu nedenle 2. seviye bir şarj istasyonu, evde şarj etmenin tüm avantajlarından gerçekten yararlanmanın temel unsurudur: pratikliği, kullanım kolaylığı, güvenilirliği ve tasarrufu!



EV PRİZİ



Tamamen elektrikli araç sahipleri için 1. seviye şarj olarak ev prizi modeli de imkanlar arasında. Genellikle araçla birlikte verilen şarj istasyonu için ‘1. seviye’ ismi kullanılıyor. Normal ev prizi vasıtasıyla otomobilinizi şarj etme imkanına sahip olabiliyorsunuz.



Otomobilinizi evde şarj etmeye başlamanın en kolay yolu 1. seviye bir şarj istasyonu kullanmak olsa da bu sistem genellikle acil durumlar ve yol kenarında sorun gidermek için kullanılıyor. Çünkü seviye 1 şarj istasyonları 120 voltluk fişlerden oluşuyor. Buna göre, saatte yaklaşık 9 km hızla %80'lik optimum pil şarjını sağlamak 24 saatten fazla sürebiliyor.



Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, elektrikli bir otomobili şarj etmeye yönelik Otorapor bayilerine uğrayabilirsiniz.