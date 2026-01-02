Elektrikli araçlarda Norveç zirveye yerleşti. Türkiye'de traf,lte ne kadar elektirikli araç var?

Norveç batı Avrupa'nın en büyük petrol ihracatçısı olmasına rağmen elektrikli araçlara geçişte öncü ülkelerden biri oldu. 2025 yılı için sıfır emisyonlu araçların satışı için hedef belirlemişti. Bu hedefin neredeyse tamamını tutturdu.

Norveç Karayolları Federasyonu (OFV) Cuma günü yaptığı açıklamada, 2025 yılında rekor sayıda 179.549 binek aracın tescil edildiğini ve bu sayının 2021'de kaydedilen önceki rekoru aştığını belirtti.

Aralık ayında satışların yüzde 97,6'sını elektrikli araçlar oluşturdu.

Tesla satışları CEO Elon Musk'ın siyası hamlelerinden dolayı Avrupa'da düştü. Ancak Norveç'te elektrikli araçlara olan talepten dolayı bu düşüş yaşanmadı. Tesla, Norveç pazarındaki lider konumunu pekiştirerek toplam kayıtların %19,1'ini elde etti.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ORANI

Türkiye'de sıfır emisyonlu araçların günden güne artışı sürüyor. Otomobil satışlarında düşük emisyonlu araçların oranları, tam elektrikli otomobillerde yüzde 9,2'den yüzde 17,6'ya, hibritlerde yüzde 17,4'ten yüzde 26,9'a yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 44,7'sini oluşturduğu, toplam satışlarının 418 bin 657'ye ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.