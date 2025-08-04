Elektrikli araçlarda yangın riski: Su ya da köpük işe yaramıyor

Osmaniye'de park yhalindeki elektrikli araçta yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesine rağmen iki saat boyunca söndürülemedi.



Uzmanlar, batarya yangınlarının çoğunun pilin hasar görmesi nedeniyle meydana geldiğini dile getirip yangına su ya da köpükle ile müdahalenin işe yaramadığını söyledi.

Otomotiv uzmanı Turgut Yüksekdağ, elektrikli araçlarla ilgili yapılan hatalarla ve yapılması gerekenleri NTV'ye anlattı.

KENDİ KENDİNE SÖNMESİNİ BEKLEYİN

Batarya yanmaya başladığında aracın söndürülme şansının olmadığının altını çizen Yüksekdağ, "Kendi kendine sönmesini beklemek zorundasınız. Ne yapacağımızı kimse bilmiyor. Satanlar da uyugulayanlar da bilmiyor. Aracın mutlaka diğer araçlardan uzakta tutulması ve yangın örtüsü denilen örtüyle kapatılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YAPILAN HATALAR



Yüksekdağ'a göre elektrikli araçlarla ilgili yapılan en büyük yanlış hasar onarımlarının yetkili servisler dışında yaptırılması. Hasar onarımlarının tek bir noktada kayıt altına alınması gerektiğine vurgu yapan Yüksekdağ, "Bu yapılmadığı takdirde bu iş, Türkiye'de felakete döner. Sanayi siteleri hasar onarım yapan yerlerle kaynıyor." dedi.



Tüm prosedürlerin uygulanması durumunda elektrikli araçların çok güvenli olduğundan bahseden Yüksekdağ, "Yangın riski içten yanmalıya göre çok daha düşüktür. Fakat ülkemizdeki bakım onarım süreçlerinin yeniden tanzim edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

