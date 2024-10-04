Elektrikli araçların payı artmaya devam ediyor: Togg satışları yeniden yükseldi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 0,9 oranında azaldı. Eylül ayına kadar 849 bin 892 adet satış gerçekleşti.

Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2023 yılı Eylül ayına göre yüzde 9,4 azalarak 87 bin 740 adet oldu.

Eylül ayında elektrikli otomobillerin satışı ve pazardaki payı artmaya devam etti. Ocak-Eylül döneminde elektrikli araçlar 60 bin 838 adetlik satışla yüzde 9 pay aldı. Yüzde 10,6 paya sahip olan dizelin pazar payını geçmeye oldukça yaklaştı.

2023 yılı aynı döneminde 39 bin 051 adet elektrikli araç satışı gerçekleşmişti.

TOGG'UN SATIŞLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli Ağustos ayında 601 adet satış gerçekleştirmişti. Eylül ayında ise yeniden büyük yükseliş yakalayarak 2 bin 200 adede ulaştı. Yine 2 bin 475 adetlik satışla yükseliş yaşayan Tesla'nın ardından en çok satılan ikinci elektrikli otomobil oldu.

Ocak-Eylül döneminde baktığımızda ise Togg 17 bin 049 adet, Tesla ise 7 bin 027 adet satış gerçekleştirmiş.