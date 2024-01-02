Elektrikli araçta zirve değişiyor

Elektrikli araç pazarında zirve değişime hazırlanıyor. Financial Times'ın haberine göre Çinli BYD, dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi olma yarışında Tesla'yı geride bırakmaya bir adım daha yaklaştı.



BYD'den dün yapılan açıklamada, dördüncü çeyrekte yalnızca bataryalı araç satışının 526 bin adet ile rekor kırdığı belirtildi.



Bloomberg'in tahminlerine göre Tesla'nın dördüncü çeyrekte yaklaşık 483 bin araç sattığı tahmin ediliyor. Tesla'nın üretim rakamlarını salı günü açıklayacağı thamin ediliyor.



Üçüncü çeyrek itibarıyla BYD ve Tesla'nın küresel pazarda yaklaşık yüzde 17'lik payı bulunuyordu. BYD, üçüncü çeyrekte 432 bin araç satmıştı. Bu dönemde Tesla ise 435 bin satış gerçekleştirmişti.



Çin'in 'yeni enerji araçları' veya NEV olarak saydığı plug-in hibrid araçlar da dahil edildiğinde BYD, 2022'nin ilk yarısında Tesla'yı geride bırakmıştı.