Elektrikli Audi A4'ün çıkış tarihi 2029'a ertelendi

Audi 'nin Almanya'daki Ingolstadt fabrikasında 2028 yılında üretime girmesi planlanan A4 e-tron, markanın SSP mimarisini kullanan ilk modellerinden biri olacaktı. Ancak Autocar'ın şirket içinden edindiği bilgilere göre, yaşanan gecikmeler nedeniyle üretimin 2029'dan önce başlaması artık mümkün görünmüyor.

A4'ün içten yanmalı motorlu versiyonları yıllardır Audi'nin küresel satışlarında ana omurgayı oluşturuyordu. Marka, elektrikli versiyonun da benzer bir satış hacmi ve başarı getirmesini bekliyordu. Bu erteleme kararı, markanın geleceğe yönelik elektrikli ürün gamında doldurulması zor, devasa bir boşluk yaratıyor.

SSP PLATFORMUNU KULLANAN İLK MODEL OLACAK

Elektrikli A4, Volkswagen Grubu'nun milyarlarca euro yatırım yaptığı SSP'yi kullanan ilk model olacak. Bu süre biraz daha uzadı. Kısa süre önce Volkswagen markası da aynı platform üzerinde yükselecek olan dokuzuncu nesil elektrikli Golf'ün geliştirme sürecini maliyet kısıtlamaları gerekçesiyle duraklattığını açıklamıştı.

2021 yılında duyurulan 800V destekli SSP platformu, markanın sadece elektrikli araç platformlarını (MEB ve PPE) değil, aynı zamanda içten yanmalı motorlar için kullanılan tüm mimarileri (MQB, MLB, MSB) tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Orijinal planlamaya göre bu platformu kullanan araçların üretimi 2026'da başlayacak ve zamanla 40 milyondan fazla araç bu altyapı üzerinde üretilecekti.

Platformdaki gecikmelerin temelinde, Volkswagen'in kendi bünyesinde kurduğu yazılım şirketi Cariad'ın, SSP için ortak bir işletim sistemi, kablosuz güncellemeler ve gelişmiş otonom sürüş özellikleri geliştirmesi gerekiyordu. Ancak bu hedeflere ulaşılamaması, grubu ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian ile milyarlarca dolarlık yeni bir yazılım ortaklığı kurmaya zorladı.

Ayrıca Audi mühendisleri, yeni elektrikli sedanın iç mekanında geleneksel A4 standartlarını koruyabilmek için SSP platformunda ciddi yapısal değişiklikler talep etti. Bu da gecikmenin bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

Tüm bunlara ek olarak Audi'nin, elektrikli A4 için başlangıçta planlanan standart 12V sistem yerine daha güçlü bir 48V elektrik sistemi talep ettiği de belirtiliyor. Bu yüksek voltajlı sistem, araç içindeki güçlü bilgisayarları ve otonom donanımları beslemek için büyük bir avantaj sağlasa da Rivian ile birlikte geliştirilen elektronik mimaride ciddi revizyonlar gerektiriyor.



Yaşanan tüm bu teknik ve yazılımsal zorluklar bir araya geldiğinde, otomobil tutkunlarının elektrikli bir Audi A4 görmek için 2029 yılına kadar beklemesi gerekecek.