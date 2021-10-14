Elektrikli BMW iX, ön siparişe açıldı

BMW’nin elektrikli modeli iX Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor. Kasım ayında teslim edilmesi beklenen BMW iX için ön sipariş süreci başladı.

Ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobil 0’dan 100 km/s hıza 6,1 saniyede ulaşıyor.

BMW iX xDrive40, WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzil sunuyor. Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum doluluğa ulaşıyor. Yeni BMW iX pratik Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.



SERİ ÜRETİM ARAÇLARDA İLK



Araçta, yer verilen 12.3 ve 14.9 inçlik kombine kavisli ekran BMW'nin seri üretim araçlarında ilk kez kullanılıyor.