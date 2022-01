Elektrikli CUPRA Born Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde

SEAT’ın bünyesinde bağımsız bir marka olarak faaliyet gösteren CUPRA markasının yüzde 100 elektrikli ilk modeli CUPRA Born, Galataport’ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nin yeni konuğu oldu.



CUPRA Born’u yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, 20 Ocak 2022 tarihine kadar Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde aracı inceleyip, CUPRA markası ve diğer modelleri hakkında detaylı bilgi alabilecekler. CUPRA Born’un Türkiye’de satışına ise 2023 yılında başlanması planlanıyor.



'ALTIN DİREKSİYON' BİRİNCİSİ VE '2022 YILIN OTOMOBİLİ' FİNALİSTİ



İspanyol markanın elektrikli ilk aracı olan Born, 'Altın Direksiyon (Golden Steering Wheel 2021)' ödüllerinde, 'Küçük ve Kompakt Elektrikli Otomobiller' kategorisinde birinciliğe layık görülmüştü. Model aynı zamanda '2022 Yılın Otomobili (Car of the Year 2022)' ödüllerinde 7 finalist arasında yer alıyor.

ÇEVRECİ VE YÜKSEK PERFORMANSLI



Yüksek teknolojili elektrikli motorlarında olduğu gibi CUPRA Born’un iç tasarımı da bir o kadar çevreci. İç tasarımında sürdürülebilir malzemelerden üretilen öğeler arasında koltuklar öne çıkıyor. Aracın koltuklarının yapımında okyanuslardan toplanan atık plastiklerden üretilmiş SEAQUAL iplikleri kullanılmış.

YARIŞÇILARIN GELİŞTİRDİĞİ BİR MODEL



CUPRA Born’un performansında ve sürüş deneyiminde iki yarış pilotunun katkısı oldu; Jordi Gené ve Mattias Ekström. CUPRA Born'a bir yarış otomobili ruhu katmak için otomobilin geliştirme sürecinde yer aldılar. CUPRA Born, ileri seviyede bir elektrikli güç aktarma teknolojisine sahip. İki farklı güç seviyesine sahip 150 PS (110 kW) veya 204 PS (150 kW) elektrikli motor seçenekleri, arka tekerleklere enerji sağlıyor.

150 kW elektrik motorlu seçenek, net 58 kWh batarya kapasitesi ile WLTP normlarına göre yaklaşık 420 kilometre menzil sunuyor. CUPRA Born ayrıca e-Boost performans paketiyle birlikte 231 PS (170 kW) güç sunarken; en üst versiyonundaki net 77 kWh batarya kapasitesi sayesinde WLTP normlarına göre yaklaşık 540 kilometrelik menzil sunabiliyor.