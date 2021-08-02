Elektrikli Hyundai Kona'dan menzil rekoru

Tam şarjlı 64 kWh pile sahip Kona Electric, İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleştirilen sürüşte toplam 15 saat 17 dakika yol alarak 790 kilometrelik menzile ulaştı.

Bu süre zarfında, ortalama 52 km/s hız ortalamasıyla yol kat eden araç, 100 kilometrede 8,2 kWh elektrik tüketti. Bu değer, 100 kilometredeki 14,7 kWh olan WLTP standardının oldukça altında.



İspanyol EL PAÍS gazetesinin otomotiv editörleri tarafından gerçekleştirilen test sürüşü, Madrid Teknik Üniversitesi'nin Otomobil Araştırma Merkezi olan INSIA'da başladı. INSIA, Kona EV’nin şarj portunu şarj ettikten sonra kapatarak mühürledi ve sonrasında da testi onayladı. Test, Madrid'in çevre yolu olan M-30 boyunca gerçekleştirildi ve INSIA genel merkezine gidiş dönüş yollarını içeren bir rotayla tamamlandı. Test için kullanılan 150 kW’lik (204 PS) KONA Electric, tamamen standart ve üzerinde herhangi bir modifikasyon bulunmuyor.

Hyundai Kona Electric, çok yakın bir süre içerisinde Türkiye’de de satışa sunulacak.