52 KWSA BATARYA VE PİSTE UYGUN SOĞUTMA

Konseptte, standart ID. Polo GTI’den alınan net 52 kWsa kapasiteli NMC batarya kullanılıyor. Ancak batarya yönetimi ve elektrik altyapısı, daha yüksek performans ihtiyacına göre değiştirilmiş. Batarya sistemi kısa süreli olarak 290 kW’a kadar elektrik gücü sağlayabiliyor.

Yüksek devirde uzun süreli çalışmayı desteklemek için soğutma sistemi de geliştirilmiş. Daha güçlü bir ısı eşanjörü, pist kullanımında batarya sıcaklığının yönetilmesine yardımcı oluyor. DC hızlı şarj kapasitesi ise 105 kW olarak belirtiliyor.



Adaptif DCC süspansiyon piste göre yeniden ayarlanırken otomobil , standart GTI’den 15 milimetre daha alçak hale getirilmiş. Artan performansı karşılamak üzere yeni seramik frenler de kullanılmış.