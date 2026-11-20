Elektrikli ID Polo GTI'a Clubsport yükseltmesi
20.11.2026 18:42
362 HP’lik Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport konsepti tanıtıldı
Volkswagen, GTI’ın 50. yılı için hazırladığı sürpriz konseptin üzerindeki örtüyü kaldırdı. ID. Polo GTI Clubsport, 362 beygir gücü ön tekerleklere aktarıyor.
Volkswagen’in birkaç gün önce ilk ipuçlarını paylaştığı geniş gövdeli GTI’ın kimliği belli oldu. ID. Polo GTI Clubsport Concept adı verilen otomobil, markanın küçük elektrikli hatchback’ini motorundan süspansiyonuna, frenlerinden kabinine kadar kapsamlı değişikliklerle piste hazırlıyor.
MEB+ platformunu kullanan konsept, standart ID. Polo GTI’nin önden çekişli düzenini koruyor. Bununla birlikte artan güç, farklı bir motorun yerleştirilmesini ve elektrikli aktarma sisteminin yeniden düzenlenmesini gerektirmiş.
Modele daha büyük modellerde kullanılan motor yerleştirildi.
BÜYÜK MODELLERİN MOTORU ÖN AKSA TAŞINDI
Clubsport konseptinin merkezinde Volkswagen’in APP550 elektrik motoru bulunuyor. Daha büyük elektrikli modellerin arka aksında kullanılmak üzere geliştirilen bu ünite, ID. Polo’nun ön bölümüne yerleştirilmiş. Motorun sığdırılması ve ön tekerlekleri hareket ettirecek biçimde çalışması için yeni bir yardımcı şasi dahil çeşitli mühendislik değişiklikleri yapılmış.
Motor, konseptte 270 kW, yaklaşık 362 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. Standart ID. Polo GTI 223 beygir güç ve 290 Nm tork sunuyor.
Elektronik kontrollü ön diferansiyel kilidi, yüksek gücün zemine aktarılmasına yardımcı oluyor. Launch Control kullanıldığında 0-100 km/sa hızlanması 4,7 saniyede tamamlanırken azami hız 240 km/sa olarak açıklanıyor. Standart GTI’nin aynı hızlanma için ihtiyaç duyduğu süre ise 6,8 saniye.
ID. Polo GTI Clubsport'ta 52 kWsa kapasiteli NMC batarya kullanılıyor.
52 KWSA BATARYA VE PİSTE UYGUN SOĞUTMA
Konseptte, standart ID. Polo GTI’den alınan net 52 kWsa kapasiteli NMC batarya kullanılıyor. Ancak batarya yönetimi ve elektrik altyapısı, daha yüksek performans ihtiyacına göre değiştirilmiş. Batarya sistemi kısa süreli olarak 290 kW’a kadar elektrik gücü sağlayabiliyor.
Yüksek devirde uzun süreli çalışmayı desteklemek için soğutma sistemi de geliştirilmiş. Daha güçlü bir ısı eşanjörü, pist kullanımında batarya sıcaklığının yönetilmesine yardımcı oluyor. DC hızlı şarj kapasitesi ise 105 kW olarak belirtiliyor.
Adaptif DCC süspansiyon piste göre yeniden ayarlanırken otomobil, standart GTI’den 15 milimetre daha alçak hale getirilmiş. Artan performansı karşılamak üzere yeni seramik frenler de kullanılmış.
Modelde tavan çizgisinin üstünde konumlanan büyük kanat dikkat çekiyor.
GENİŞLETİLMİŞ GÖVDE VE İKİ KOLTUKLU KABİN
Clubsport’un dış görünümündeki değişiklikler motor kadar kapsamlı. Her iki yandaki çamurluklar 50’şer milimetre genişletilerek gövdeye toplam 100 milimetre ek genişlik kazandırılmış. Arka yan kapıları kaldırılan konsept, iki yan kapılı bir gövdeye dönüştürülmüş.
Öndeki büyük aerodinamik uzantı, kaput üzerindeki havalandırmalar, arka difüzör ve tavan çizgisinin üzerine çıkan karbon fiber kanat, otomobilin pist odaklı tasarımını tamamlıyor.
Kabinde arka koltuklar sökülmüş. Sürücü ve yolcu için Recaro yarış koltuklarıyla kırmızı beş noktalı emniyet kemerleri kullanılırken koltukların arkasına Tornado kırmızısı takla koruma barı yerleştirilmiş. Ön panel ve kaplamalarda ise kırmızı dikişli ArtVelours mikrofiber kumaşa yer verilmiş. Volkswagen’in eğitim programındaki genç çalışanlar da bu bölümlerin hazırlanmasında görev almış.
ESSEN MOTOR SHOW’DA SERGİLENECEK
ID. Polo GTI Clubsport Concept, 27 Kasım–6 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Essen Motor Show’da ziyaretçilerin karşısına çıkacak.
Volkswagen, otomobili elektrikli GTI ailesinin teknik potansiyelini gösteren tek örneklik bir çalışma olarak tanımlıyor. Şirket, konseptlerden yeni üretim versiyonları geliştirme olasılığını açık tutsa da bu otomobil için henüz seri üretim kararı veya satış takvimi açıklamış değil.