Elektrikli Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
21.11.2026 21:35
Elektrikli Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe'nin Türkiye fiyatı belli oldu.
Mercedes-AMG, tamamen elektrikli yüksek performans otomobilleri için geliştirdiği yeni AMG.EA mimarisi üzerindeki ilk seri üretim modelini Türkiye'de yollara çıkardı.
İstanbul Park'ta düzenlenen özel lansman ve pist sürüşü etkinliğiyle tanıtılan yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé ailesi, teknik verileri ve şarj hızıyla dikkat çekiyor. Serinin 816 beygir gücündeki başlangıç versiyonu Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé 13.275.000 TL liste fiyatıyla satışa sunulurken, 1.169 beygirlik Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé ise 17.500.000 TL etiketle özel sipariş kapsamında listeye girdi.
1.169 BEYGİRE VARAN GÜÇ VE 2,4 SANİYEDE 0-100 KM/S HIZLANMA
Her iki versiyonda da Mercedes-Benz AG'nin yüzde 100 iştiraki olan İngiliz motor uzmanı YASA tarafından geliştirilen üç adet eksenel akılı elektrik motoru görev yapıyor. Geleneksel elektrik motorlarına kıyasla daha kompakt boyutlarda yüksek sürekli güç ve tork üretebilen bu yapı, zorlu pist kullanımlarında bile performans kaybı yaşanmasının önüne geçiyor. Tamamen ayarlanabilir AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılan güç, versiyona göre çarpıcı değerlere ulaşıyor.
Türkiye'de doğrudan satışa sunulan Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé, 816 beygir maksimum güç ve 1.860 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza 2,8 saniyede, 200 km/s hıza ise 9,0 saniyede çıkan otomobil, 675 kilometreye kadar WLTP karma menzil sunuyor. Özel siparişle alınabilen Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé ise 1.169 beygir güç ve 2.000 Nm tork değerleriyle 0-100 km/s hızlanmasını 2,4 saniyede tamamlıyor. Her iki model de Drivers Paketi ile 300 km/s azami hıza ulaşabiliyor; Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé'nin WLTP karma menzili ise 660 kilometre olarak açıklanıyor.
FORMULA 1 TEKNOLOJİSİYLE 10 DAKİKADA 460 KİLOMETRE MENZİL
Affalterbach'ta geliştirilen 106 kWh net kapasiteli yüksek performans bataryası, Formula 1 ve Mercedes-AMG ONE projelerinden elde edilen mühendislik birikimini seri üretime taşıyor. 105 milimetre yüksekliğinde ve 26 milimetre çapındaki alüminyum gövdeli silindirik hücrelerin çevresinden iletken olmayan özel bir soğutma yağı akıyor. Bu doğrudan soğutma yöntemi, tüm hücrelerin homojen sıcaklıkta kalmasını sağlayarak arka arkaya yapılan yüksek hızlı sürüşlerde enerji aktarımını koruyor.
800 volt elektrik mimarisine sahip Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, uygun hızlı şarj istasyonlarında 800 amperin üzerinde akıma ve 600 kW'ın üzerinde tepe DC şarj gücüne ulaşıyor. Bu kapasite sayesinde otomobil yalnızca 10 dakikalık şarjla bataryasına 70 kWh enerji depolayarak yaklaşık 460 kilometre WLTP menzili kazanıyor. Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşması ise 600 kW şarj noktasında 11 dakika, 350 kW istasyonlarda ise 16 dakika sürüyor.
DİJİTAL V8 SESİ VE PİST ODAKLI SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ
Aerodinamik verimlilik odağında şekillenen gövde tasarımı, aktif AEROKINETICS arka difüzörün de katkısıyla 0,22 Cd hava sürtünme katsayısına ulaşıyor. Yol tutuş tarafında görev yapan AMG ACTIVE RIDE CONTROL havalı süspansiyon sistemi, geleneksel viraj denge çubuklarının yerini alan hidrolik bağlantılı amortisörlerle gövde salınımını dengeliyor ve hıza bağlı olarak aracı iki kademede alçaltıyor.
Sürüş karakterini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için AMG RACE ENGINEER sistemi; güç aktarımı, enerji geri kazanımı ve termal yönetimi gerçek zamanlı olarak koordine ediyor. Direksiyon üzerindeki kumandadan yönetilen yedi AMG DYNAMIC SELECT sürüş programına bu modelle birlikte ilk kez "Eco" modu da ekleniyor. İç mekânda ise 1.600'den fazla gerçek ses kaydından oluşturulan AMGFORCE S+ dijital ses sistemi, Launch Control ve Boost fonksiyonlarına özel efektlerle elektrikli altyapıya karakteristik bir V8 motor sesi kazandırıyor.
2027'DE 10'DAN FAZLA YENİ AMG MODELİ TÜRKİYE'YE GELİYOR
İstanbul Park'taki tanıtımda değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, Formula 1'in gelecek yıl İstanbul'a dönecek olmasından duydukları heyecanı dile getirdi. Dünya genelinde satılan her iki üst segment Mercedes-Benz otomobilden birinin AMG imzası taşıdığını belirten Bayrak, Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé'nin elektrikli AMG.EA mimarisinin öncüsü olduğunu vurguladı. Bayrak ayrıca Mercedes-AMG'nin 60'ıncı yılını kutlayacağı 2027'de, V8 motorlu CLE 63'ün yanı sıra 10'dan fazla yeni AMG modelini Türkiye'de müşterilerle buluşturmayı planladıklarını açıkladı.
Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam ise yeni modelle elektrikli performansı gerçek AMG duygusuyla birleştirdiklerini ifade etti. Sürücü odaklı kokpit ve gerçek zamanlı kontrol sistemleriyle kontrollü günlük kullanımdan pist performansına kadar geniş bir sürüş yelpazesi sunduklarını belirten Adam, yeni nesil otomobili "Tamamen elektrikli, ama yüzde yüz AMG" sözleriyle özetledi.