İstanbul Park'ta düzenlenen özel lansman ve pist sürüşü etkinliğiyle tanıtılan yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé ailesi, teknik verileri ve şarj hızıyla dikkat çekiyor. Serinin 816 beygir gücündeki başlangıç versiyonu Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé 13.275.000 TL liste fiyatıyla satışa sunulurken, 1.169 beygirlik Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé ise 17.500.000 TL etiketle özel sipariş kapsamında listeye girdi.

1.169 BEYGİRE VARAN GÜÇ VE 2,4 SANİYEDE 0-100 KM/S HIZLANMA

Her iki versiyonda da Mercedes-Benz AG'nin yüzde 100 iştiraki olan İngiliz motor uzmanı YASA tarafından geliştirilen üç adet eksenel akılı elektrik motoru görev yapıyor. Geleneksel elektrik motorlarına kıyasla daha kompakt boyutlarda yüksek sürekli güç ve tork üretebilen bu yapı, zorlu pist kullanımlarında bile performans kaybı yaşanmasının önüne geçiyor. Tamamen ayarlanabilir AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılan güç, versiyona göre çarpıcı değerlere ulaşıyor.

Türkiye 'de doğrudan satışa sunulan Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé, 816 beygir maksimum güç ve 1.860 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza 2,8 saniyede, 200 km/s hıza ise 9,0 saniyede çıkan otomobil , 675 kilometreye kadar WLTP karma menzil sunuyor. Özel siparişle alınabilen Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé ise 1.169 beygir güç ve 2.000 Nm tork değerleriyle 0-100 km/s hızlanmasını 2,4 saniyede tamamlıyor. Her iki model de Drivers Paketi ile 300 km/s azami hıza ulaşabiliyor; Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé'nin WLTP karma menzili ise 660 kilometre olarak açıklanıyor.