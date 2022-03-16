Elektrikli motosiklet piyasasına yeni aday: Super73 C1X Concept

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 10:59
Retro tasarıma sahip elektrikli bisikletler üreten Super73 markası elektrikli motosiklet piyasasıan giriş yaptı.
C1X Concept ismiyle tanıtılan model tasarımıyla dikkat çekiyor. Hakkında paylaşılan kısıtlı bilgilere göre motorun maksimum hızı 120 kilometre.
Markanın ilk elektrikli mototsikletinin şehir içi kullanımda 160 kilometrelik bir menzile sahip olması bekleniyor.
Hızlı şarj üzelliği ile gelmesi beklenen model yüzde 80 doluluğa 1 saatte ulaşabilecek.
Şimdilik konsept olan motosiklet 2023 yılının sonunda seri üretime geçecek.