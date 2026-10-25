Elektrikli Mustang yenilendi: Mach-E daha fazla menzil ve uygun fiyatla geliyor

Yeni Mach-E serisinde göze çarpan en büyük yenilik, daha önce sadece üst paketlerde sunulan uzun menzilli bataryanın artık tüm modellerde standart donanım haline gelmesi.



Select ve Premium donanım seviyeleri artık 88 kWh'lik net batarya kapasitesiyle gelirken, performansa odaklanan GT ve Rally versiyonları 91 kWh'lik daha büyük bir kapasite sunuyor.

Eski versiyonda standart bataryaya sahip arkadan itişli model tahmini 418 kilometre menzil sunarken, yeni standart uzun menzilli batarya ile bu rakamın 515 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ford , resmi EPA menzil değerlerinin aracın satış tarihine yakın bir dönemde açıklanacağını belirtiyor.

YENİLENEN MOTOR VE FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ

Ford mühendisleri, dört tekerlekten çekişli (eAWD) modellerde kullanılan ön elektrik motorunu da elden geçirdi. Yeni ünite, yerini aldığı motorla aynı gücü üretmesine rağmen üretim maliyetlerinin daha düşük olmasıyla öne çıkıyor. Bu maliyet avantajı, standart hâle gelen daha büyük bataryanın yarattığı ekstra masrafı dengeleyerek aracın başlangıç fiyatının rekabetçi bir seviyede kalmasını sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri pazarında, zorunlu teslimat ücreti dâhil olmak üzere arkadan itişli Select modelinin başlangıç fiyatı 42 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakam, geçen yılki standart bataryalı versiyona göre sadece küçük bir artış anlamına gelse de daha büyük bataryanın standart olması aracı çok daha avantajlı bir konuma taşıyor.