Elektrikli Mustang yenilendi: Mach-E daha fazla menzil ve uygun fiyatla geliyor
25.10.2026 19:56
Ford Mach-e yenilendi.
Ford, tamamen yenilediği 2027 model Mustang Mach-E serisiyle otomotiv dünyasında dikkat çekici bir adım attı. Model, daha uzun menzile ve rekabetçi bir fiyata kavuştu.
Yeni Mach-E serisinde göze çarpan en büyük yenilik, daha önce sadece üst paketlerde sunulan uzun menzilli bataryanın artık tüm modellerde standart donanım haline gelmesi.
Select ve Premium donanım seviyeleri artık 88 kWh'lik net batarya kapasitesiyle gelirken, performansa odaklanan GT ve Rally versiyonları 91 kWh'lik daha büyük bir kapasite sunuyor.
Eski versiyonda standart bataryaya sahip arkadan itişli model tahmini 418 kilometre menzil sunarken, yeni standart uzun menzilli batarya ile bu rakamın 515 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ford, resmi EPA menzil değerlerinin aracın satış tarihine yakın bir dönemde açıklanacağını belirtiyor.
YENİLENEN MOTOR VE FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ
Ford mühendisleri, dört tekerlekten çekişli (eAWD) modellerde kullanılan ön elektrik motorunu da elden geçirdi. Yeni ünite, yerini aldığı motorla aynı gücü üretmesine rağmen üretim maliyetlerinin daha düşük olmasıyla öne çıkıyor. Bu maliyet avantajı, standart hâle gelen daha büyük bataryanın yarattığı ekstra masrafı dengeleyerek aracın başlangıç fiyatının rekabetçi bir seviyede kalmasını sağlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri pazarında, zorunlu teslimat ücreti dâhil olmak üzere arkadan itişli Select modelinin başlangıç fiyatı 42 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakam, geçen yılki standart bataryalı versiyona göre sadece küçük bir artış anlamına gelse de daha büyük bataryanın standart olması aracı çok daha avantajlı bir konuma taşıyor.
YENİ "TRAIL" PAKETİYLE HAFİF ARAZİYE GÖZ KIRPIYOR
2027 model yılıyla birlikte seriye "Trail" adında tamamen yeni bir donanım paketi ekleniyor. Sadece Select eAWD versiyonuyla alınabilen ve 2 bin 295 dolarlık bir opsiyon olan bu paket, aracı hafif arazi koşullarına hazırlıyor.
Trail paketiyle birlikte aracın yerden yüksekliği önde 10 milimetre, arkada ise 15 milimetre artırılıyor. Özel olarak ayarlanmış süspansiyon sistemi ve Rally versiyonundan alınan direksiyon kutusu, sürüş dinamiklerini iyileştirmeyi hedefliyor. 19 inçlik koyu gri jantlar ve Michelin CrossClimate 2 lastiklerle yola basan araç, dış tasarımda özel gövde grafikleri ve siyah detaylarla standart modellerden ayrılıyor.
Bu paketle birlikte standart olarak gelen "Pro Power Onboard" sistemi ise bagajda ve arka orta konsolda bulunan prizler aracılığıyla 400 watt'a kadar enerji sağlayarak küçük
elektronik cihazları çalıştırmaya veya şarj etmeye olanak tanıyor. Yeni donanım paketleri ve teknolojik geliştirmelerle elini güçlendiren Mustang Mach-E, elektrikli crossover segmentindeki iddiasını bir adım daha ileri taşıyor.
TÜRKİYE PAZARINDAKİ DURUM VE GELECEK BEKLENTİLERİ
Türkiye otomotiv pazarına baktığımızda Mustang Mach-E'nin oldukça niş ve özel bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini görüyoruz. Şu an için Ford Türkiye'nin resmî web sitesinde araca ait sıfır kilometre bir fiyat listesi bulunmuyor. Bu durum, modelin Türkiye yollarındaki varlığını şimdilik ikinci el pazarıyla sınırlandırıyor. İkinci el platformlarında farklı donanım ve batarya paketlerine sahip Mach-E modelleri, aracın kondisyonuna göre 2,5 milyon TL ile 4,5 milyon TL arasında değişen fiyat etiketleriyle alıcı bekliyor. Efsanevi Mustang ruhunu elektrikli bir altyapıyla yaşatma çabasının en somut örneği olan Mach-E'nin, yenilenen teknolojik özellikleri, artırılan menzili ve yeni donanım paketleriyle birlikte ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarında resmi olarak daha güçlü bir şekilde yer alması ve daha geniş bir alıcı kitlesine ulaşması sürpriz olmayacaktır.