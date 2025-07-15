Elektrikli otomobil alana 200 bin lira hibe

Birleşik Krallık, İşçi Partisi hükümetinin otomobil endüstrisini desteklemek ve net sıfır hedeflerine ulaşmak için elektrikli araç alımlarını desteklemek üzere 3 bin 750 sterline (yaklaşık 200 bin lira) kadar hibeyi yeniden uygulamaya koyuyor.



Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 650 milyon sterlinlik programın emisyonsuz araçlara geçişi hızlandırmayı amaçladığı belirtildi. Tam teşvikler yalnızca 37 bin sterlinden daha düşük maliyetli yeni araçlar için geçerli olup, şu anda bu eşiğin altında 30'dan fazla model mevcut.