Elektrikli otomobil almak isteyenlere teşvik

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in iktidardaki ittifakı, düşük ve orta gelirli hanelerin 2029'a kadar 3 milyar Euro (3,5 milyar dolar) değerinde sıfır emisyonlu araç satın almaları için yeni teşvikler konusunda anlaştı.



Merz, Berlin'de Sosyal Demokrat koalisyon ortaklarıyla yaptığı görüşmelerin ardından planı açıkladı. Bu, hükümetinin Almanya'nın zor durumdaki otomobil üreticilerini desteklemek için attığı son adım.



Merz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Federal hükümetin sorumluluğu altında koalisyonda Alman otomotiv endüstrisinin parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak istediğimiz konusunda hemfikiriz" dedi.