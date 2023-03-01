Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye pazarına giriyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç ve batarya üreticilerinden biri olan Çinli BYD, Türkiye pazarına giriş yapacak.

Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye pazarına giriyor

Şu ana kadar global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, geniş elektrikli ürün gamıyla Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. 

Çinli BYD, ALJ Türkiye ile distribütörlük için niyet mektubu imzaladı. 

BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren dünyadaki tek elektrikli araç üreticisi olarak öne çıkıyor.

BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, BYD’nin ürün yelpazesini, Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, "Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve lider teknolojilere sahip BYD modellerini sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye pazarına giriyor - 1

9 YILDIR ÇİN'İN LİDERİ

1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda , ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 30'dan fazla sanayi bölgesinde , demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu bir iş hacmine sahip. 

2003 yılında kurulan BYD Auto, BYD’nin otomotiv kuruluşu olarak otomobil ve otomobil teknolojileri geliştiriyor. BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştiriyor. Firma, Çin’de üst üste 9 yıldır en fazla yeni nesil enerjili binek araç satan marka konumunda. 


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