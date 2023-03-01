Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye pazarına giriyor

9 YILDIR ÇİN'İN LİDERİ

1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 30'dan fazla sanayi bölgesinde otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu bir iş hacmine sahip.

2003 yılında kurulan BYD Auto, BYD’nin otomotiv kuruluşu olarak otomobil ve otomobil teknolojileri geliştiriyor. BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştiriyor. Firma, Çin’de üst üste 9 yıldır en fazla yeni nesil enerjili binek araç satan marka konumunda.



