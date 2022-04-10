Elektrikli otomobil satışları arttı, hibrit satışları geriledi

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yaptığı derlemeye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 olarak gerçekleşti.



Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 25,3 azalışla 116 bin 834 ve hafif ticari araç satışları yüzde 16,5 azalarak 35 bin 216 seviyesinde kaydedildi.



Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.



Bunun yanı sıra oto gazlı ve hibrit motorlu otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

YALNIZCA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI



Benzinli otomobil satışları bu yılın ocak-mart döneminde, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,6, dizel otomobil satışları yüzde 52,4, oto gazlı otomobil satışları yüzde 58,7 ve hibrit otomobil satışları yüzde 17,1 geriledi.



Bu dönemde, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 243,9 artış gösterdi.



PAYI HALA DÜŞÜK SEVİYELERDE



Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,7'den yüzde 9,6'ya çıktı.



Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN YENİ ADIMLAR



Öte yandan, Türkiye'nin elektrikli otomobil dönüşümü kapsamında adımlar atılmaya devam ediliyor.



Togg'da süreç planlandığı gibi sürerken, ilgili kurumlar da aksiyon almaya devam ediyor. Son olarak, elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan "Şarj Hizmeti Yönetmeliği"ne göre, şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Lisans hiçbir surette devredilemeyecek.



Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak.