Elektrikli otomobillere destek bitecek mi? Çin adım atıyor

Çin, yıllarca süren büyük bütçeli hükümet desteğinin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisini muazzam aşırı arza sürükleyen ve firmaları küresel otomobil pazarlarına iten bir patlamayı körüklediği elektrikli araç endüstrisine yönelik sübvansiyonları bitirmeye istekli olduğuna dair açık bir sinyal gönderdi.



Üst düzey politika yapıcılar, 2026-2030 için hazırlanan son beş yıllık kalkınma planlarındaki stratejik endüstriler listesinden elektrikli araçları çıkardılar, bu da sektörün on yılı aşkın bir süredir ilk kez hariç tutulması anlamına geliyor.



Analistler, bu hareketin Pekin'in sektörü olgunlaşmış olarak gördüğünün ve artık aynı düzeyde finansal desteğe ihtiyaç duymadığının, gelişimini pazar güçlerine bıraktığının kanıtı olduğunu söylüyorlar.



Eurasia Group Çin direktörü Dan Wang, "Bu, elektrikli araçların artık öncelikli politikalara ihtiyaç duymadığına dair resmi bir kabuldür. Elektrikli araç sübvansiyonları azalacak. Çin, EV ile ilgili teknoloji ve bataryalarda zaten hakim durumda, bu yüzden onu önceliklendirmeye gerek yok. Bu, hükümetin kapasitenin azaltılmasını isteyeceği anlamına gelmez, ancak kimin hayatta kalacağına karar vermede piyasa daha büyük bir rol oynayacak." dedi.

