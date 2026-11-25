Alman spor otomobil üreticisi Porsche , beş yıl önce tanıttığı Mission R konseptiyle ilk sinyallerini verdiği tam elektrikli 718 Boxster modelinin seri üretim versiyonuna ait teknik ayrıntıları ve tanıtım takvimini paylaştı. Yaklaşık 4 milyon kilometrelik zorlu test sürecinin ardından 2027 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkması planlanan yeni spor otomobil, yalnızca arkadan itişli yapısıyla ve bugüne kadarki en güçlü 718 modeli olma iddiasıyla dikkat çekiyor.

ORTADAN MOTOR DENGESİ VE 911 ALTYAPISI

Standart olarak tek elektrik motoruna ve yalnızca arkadan itişli aktarma düzenine sahip olacak elektrikli 718 Boxster, bu tercihine rağmen 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında ulaşacak ve 250 km/s azami hıza çıkacak. Kesin beygir gücü henüz açıklanmasa da modelin 493 beygirlik mevcut Boxster Spyder RS ve Cayman GT4 RS versiyonlarını geride bırakarak tarihin en güçlü 718'i olacağı belirtiliyor.

800 voltluk elektrik mimarisi üzerine kurulan elektrikli 718 Boxster'da batarya paketi, benzinli versiyonlarda motorun bulunduğu sürücü koltuğunun hemen arkasına yerleştiriliyor. Bu yerleşim hem alçak oturma pozisyonunu hem de ortadan motorlu spor otomobillere özgü yüzde 40 ön ve yüzde 60 arka ağırlık dağılımını koruyor.

Otomobilin şasi, süspansiyon, fren ve jant bileşenleri güncel Porsche 911'den uyarlanırken, elektrikli direksiyon sistemi doğrudan 911 Carrera GTS'ten alınıyor. Ayrıca 718 ailesinde ilk kez arka aks yönlendirme sistemi, sınırlı kaydırmalı diferansiyel, karbon seramik fren opsiyonu ve gövdeyi 20 milimetre alçaltan spor süspansiyon sunulacak.

SANAL PDK ŞANZIMAN VE BOXER MOTOR SESİ

Elektrikli 718 Boxster'ın en dikkat çekici yeniliği, direksiyon üzerindeki bir düğmeyle devreye alınan standart "E-Shift" sanal şanzıman sistemi olacak. Porsche'nin yedi ileri çift kavramalı PDK şanzımanını taklit eden E-Shift, otomatik ve manuel kullanım modları sunuyor; manuel modda sürücü direksiyon kulakçıklarına müdahale etmediği sürece devir kesici tepkisi veriyor.

E-Shift etkinleştirildiğinde güç ve tork eğrisi, 2014 ile 2016 yılları arasında üretilen 981 kasa kodlu 3,4 litrelik Boxster GTS'in atmosferik altı silindirli Boxer motorunu birebir yansıtacak şekilde yeniden haritalanıyor. Sistem yalnızca vites geçişlerini değil, arka bölüme yerleştirilen dış hoparlör ve kabin içi ses aktarımı sayesinde altı silindirli Boxer motorun karakteristik sesini de üretiyor. Kullanıcılar dilediklerinde "Normal" sürüş modunda tamamen sessiz ilerleyebiliyor, dilediklerinde ise "Sport" ve "Sport Plus" modlarıyla içten yanmalı spor otomobil hissini devreye alabiliyor.

Porsche marka elçisi, geliştirme sürücüsü ve iki kez Dünya Ralli Şampiyonu unvanına sahip Walter Röhrl, direksiyon üzerindeki E-Shift işlevi açıldığında sürüş keyfinin bambaşka bir seviyeye taşındığını ve elektrikli 718 Boxster'ın bugüne kadar deneyimlediği tüm elektrikli araçlardan daha fazla geri bildirim sunduğunu ifade ediyor. Rejeneratif frenleme tarafında ise tek pedallı sürüş yerine üç kademeli enerji geri kazanım ayarı tercih ediliyor.

4 MİLYON KİLOMETRELİK ZORLU TEST SÜRECİ VE TASARIM

Tasarım çizgisi mevcut benzinli Boxster'ın evrimi niteliğini taşıyan elektrikli 718 Boxster, ön far grubunda ve aktif açılıp kapanabilen alt hava girişlerinde Taycan ile elektrikli Cayenne modellerinden izler barındırıyor. Egzoz çıkışlarının yer almadığı arka bölümde ince bir LED stop şeridi bulunurken, kumaş tavan 66 km/s hıza kadar tek tuşla açılıp kapanabiliyor.

Porsche'nin ilk tam elektrikli safkan spor otomobili olan elektrikli 718 Boxster, geliştirme aşamasında İsveç'te eksi 30 dereceden ABD'deki Ölüm Vadisi'nde 51 dereceye uzanan aşırı sıcaklıklarda test edildi. Deniz seviyesinin 86 metre altından 2.743 metre yüksekliğe kadar farklı rakımlarda, 20'den fazla ülkede ve beş farklı şarj protokolüyle toplamda yaklaşık 4 milyon kilometre yol kateden prototipler seri üretim öncesindeki son aşamaya ulaştı. Otomobilin kesin güç, menzil, şarj hızı ve satış fiyatı bilgileri ise 2027'nin ilk çeyreğindeki resmî tanıtım tarihi yaklaştıkça paylaşılacak.