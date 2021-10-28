Elektrikli Touring Şampiyonası PURE ETCR’ye CUPRA damgası

Tamamen elektrikli otomobillerin yer aldığı PURE ETCR, Fransa’nın Pau-Arnos pistinde düzenlenen son yarışla tamamladı. Yarışta damalı bayrağı ilk gören CUPRA e-Racer takımı pilotu Mattias Ekström olurken, bu zaferle CUPRA, PURE ETCR’de markalar şampiyonluğu ünvanını kazandı.



Yarışı zaferle noktalayan Mattias Ekström 'Kings of the Season' (Sezonun Kralları) ünvanını aldı. Beş yarışlık seride üç kez birincilik kazanan CUPRA e-Racer, tarihin ilk elektrikli touring otomobil şampiyonasında zaferin sahibi oldu. Markaya başarıyı getiren yüzde 100 elektrikli 500kW (680PS) güce sahip CUPRA oldu.

PİSTLERDEKİ DENEYİMİ GÜNLÜK KULLANIMA AKTARACAK



CUPRA Araştırma ve Geliştirme bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Werner Tietz, "PURE ETCR’de elde ettiğimiz zafer, elektrikli otomobil teknolojisinin rekabetçi ve heyecan verici touring yarışları sunabileceğini tüm dünyaya göstermemize vesile olurken, aynı zamanda geleceğin otomobillerinde göreceğimiz teknolojileri öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmemizi sağlıyor. CUPRA e-Racer ile edindiğimiz deneyimi yakında tüm CUPRA'lara aktarılacak ve müşterilerimiz bu deneyimi dünyanın dört bir yanındaki yollarda kullanacak” dedi.

Markanın bu yıl piyasaya sunduğu Born ve 2024 yılında tanıtmaya hazırlandığı Tavascan gibi yüzde 100 elektrikli modelleri bilgi birikimini doğrudan yarış pistlerinden alıyor.



PURE ETCR şampiyonu Mattias Ekström ise, "PURE ETCR’nin tarihteki ilk sezonunda CUPRA ile elde ettiğimiz başarıdan dolayı gurur duyuyorum. CUPRA e-Racer sayesinde yıl boyunca kendimi çok güçlü hissettim ve nereye gidersek gidelim rekabetçi olacağımızın farkındaydım. Mikel, Jordi ve Daniel ile takımın bir parçası olmak ve ayrıca bu şampiyonadaki diğer başarılı sürücüler ile yarışmak benim için bir zevkti. Bu asla unutulmayacak bir deneyim" diye konuştu.