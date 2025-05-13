Elektrikli otomobillerin fiyatları artacak mı? ABD teşvikleri kaldırıyor

Elektrikli otomobil alanında Çin'le mücadele eden ABD'de yeni gelişme yaşandı. Cumhuriyetçiler elektrikli otomobillere uygulanan araç vergi kredisi ve yakıt verimliliği kurallarını yürürlükten kaldırmak istiyor.



Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi'nde görüşülecek olan teklif, 7.500 dolarlık yeni araç vergi kredisini ve 4.000 dolarlık kullanılmış araç kredisini 31 Aralık'ta yürürlükten kaldıracak, ancak henüz 200.000 elektrikli araç satmamış olan otomobil üreticileri için yeni araç kredisini bir yıl daha devam ettirecek.

FİYATLAR ARTACAK

Elektrikli otomobiller için teşvik gibi uygulanan kredilerin kaldırılması araç alımını zorlaştıracak. Milyarlarca dolarlık vergi iadesinin ortadan kalkması dolaylı olarak elektrikli otomobillerin fiyatlarını artırmış olacak.

"ÇİN'E MUAZZAM AVANTAJ SAĞLAYACAK"



Elektrikli Sürücü Taşımacılığı Derneği Başkanı Genevieve Cullen, "elektrifikasyona yapılan federal yatırımı ortadan kaldırarak ABD'nin enerji inovasyonundaki liderliğini terk etme planlarının felaket derecede dar görüşlü olduğunu" söyleyerek öneriyi eleştirdi.



Cullen, önerinin Çin gibi rakiplere "muazzam bir pazar avantajı" sağlayacağını ve ABD üretimini ve istihdamını tehdit edeceğini söyledi.



ABD Hazinesi 2024 yılında elektrikli araçlar için 2 milyar dolardan fazla satış vergisi iadesi verdi.