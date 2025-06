Elon Musk açıklamıştı... Robotaxi resmen faaliyete geçiyor

Tesla ilk robot taksilerini, Elon Musk'ın neredeyse on yıllık aldatmacasının ardından Austin sokaklarında kullanıma sunarak otomobil üreticisi için tehlikeli yeni bir dönemi başlatıyor.

Bugün sürücüsüz taksi hizmetinin lansmanı, şehrin sınırlı bölgelerinde bir avuç araçla mütevazı bir şekilde başlayacak. Tesla, deneyim hakkında geri bildirimde bulunması beklenen ilk sürücüleri özenle seçti, bu nedenle genel halkın hala beklemesi gerekecek.



Yine de bu gösterişsiz tanıtım, satışların düşmesi ve Musk'a karşı tüketici tepkisi nedeniyle hırpalanmış bir şirketi canlandırmak için yeni iş koluna güvenen yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Tesla CEO'su, şirketin geleceğini otonom sürüş, yapay zeka ve insansı robotlar üzerine kuruyor.



Deepwater Asset Management'ın yönetici ortağı Gene Munster bir röportajda "Bu ilk gerçek test. Olacak her şey, özellikle de olumsuz olanlar daha da güçlenecek. Tehlikede olan çok şey var." dedi.



Tesla son zamanlarda, üretici plakalı Model Y SUV'ların şehrin güney ve güneydoğu kısımlarında düzenli olarak görüldüğü Teksas eyaletinin başkentinde testlerini hızlandırdı. Musk kısa bir süre önce sosyal medyada araçlarından birinin Austin'de direksiyon başında kimsenin olmadığı bir sürüş videosunu tanıttı.



Lansmanla ilgili bazı ayrıntılar geçtiğimiz günlerde, Tesla'yı tanıtmasıyla tanınan birkaç sosyal medya kullanıcısının yeni bir robotaksi uygulamasına ve araç çağırma hizmetine erken erişim için seçildiklerini açıklamalarının ardından ortaya çıktı.



Bir hesap tarafından yayınlanan kullanım parametrelerine göre, robotaksiler her gün sabah 6 ile gece yarısı arasında, havaalanı hariç olmak üzere, şehrin belirtilmemiş coğrafi sınırlarla çevrili alanlarında kullanılabilecek. Kötü hava koşullarında hizmet sınırlı olabilir ya da kullanılamayabilir. Erken erişim döneminde yolculuklar için ön yolcu koltuğunda bir "güvenlik monitörü" oturacak.



Musk, Tesla'nın başlangıçta 10 ila 20 aracı kullanıma sunacağını, birkaç ay içinde bu sayıyı bine çıkaracağını ve daha sonra pedalları ya da direksiyon simidi olmayan, amaca yönelik bir Cybercab tanıtacağını söyledi.



CEO'nun otonomi alanında aşırı vaatlerde bulunma konusunda bir geçmişi var. 2016'da bir iş planında otonom araç hizmeti olasılığını ima ettikten üç yıl sonra, Tesla müşterilerinin 2020 yılına kadar araçlarını robotaksiler olarak kullanabileceklerini söyledi.



UZUN ZAMANDIR BU SİSTEM ÜZERİNE ÇALIŞIYORLARDI



Tesla uzun zamandır Tam Kendi Kendine Sürüş adı verilen ve adına rağmen sürekli sürücü gözetimi gerektiren ve araçları otonom hale getirmeyen bir sistem sunuyor. Şirket, robot taksi ağını, yazılımın insan sürücünün izlemesini gerektirmeyen "denetimsiz" bir versiyonunu kullanarak işleteceğini söyledi.



Sürücüsüz araç operasyonlarında güvenlik çok önemli bir faktör. İnsanları yaralayan ya da öldüren kazalar şirketlere yasal yaptırımlar ve olumsuz dikkat getirebilir. General Motors şirketinin artık feshedilmiş otonomi şirketi Cruise, 2023'ün sonlarında filosunu yere indirdi ve bir yayanın yaralandığı bir kazanın ardından Kaliforniya'da işletme ruhsatı askıya alındı.



Uber Technologies 2018 yılında Arizona'da SUV araçlarından birinin bir yayaya çarparak ölümüne neden olmasının ardından sürücüsüz araç testlerini durdurdu. Üç yıldan kısa bir süre sonra şirket kendi kendine sürüş işini satmayı kabul etti.



AUSTIN BU İŞİN MERKEZİ OLDU



Austin otonom araç operasyonları için sıcak bir nokta haline geldi. Google'ın ana şirketi Alphabet'e ait olan Waymo, Uber ile kurduğu ortaklık sayesinde şehirde büyümeye devam ediyor. Amazon.com şirketine ait Zoox da burada testler yapıyor.



SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR İÇİN NE GEREKİYOR?



Teksas'ta Tesla, otonom araçları çalıştırmak için birkaç kısıtlamayla karşı karşıya. Sürücüsüz araçların kameralarla donatılması, sigortalı olması ve trafik kurallarına uyması gerekiyor. Şu anda bir araç paylaşım lisansı gerekli değil.



Federal düzeyde yetkililer, direksiyon veya pedal gibi sürücü kontrolleri olmayan otonom araçların kullanımını kolaylaştırmak için adımlar atıyor. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi bu ay yaptığı açıklamada, bu tür araçlar için muafiyet alma sürecini kolaylaştıracağını, mevcut politikaya göre yıllarca sürebilen uzun işlem sürelerine neden olduğunu söyledi.