Elon Musk bunu sevdi... Haziran'da Türkiye'den ne kadar kazandı?

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Tesla'sı siyasi yaklaşımlar nedeniyle dünyada tercih edilmezken ülkemizde envantere giren her araç satılıyor.



Stok sorunları nedeniyle her gün saat 18:30'da envanter satışa açılıyor ve genelde siyah araçlar satışa sunulsa da Özel Tüketim Vergisi'ne artış geleceği beklentisiyle hepsi yeni sahibini buluyor.



HAZİRAN'DA 7325 ADET SATILDI



Haziran'da Tesla Yeni Model Y 7 bin 325 adet satış rakamına ulaştı. En çok satan elektrikli otomobiller arasında yer alan Model Y'yi ele aldığımızda satış fiyatı en baz modelinde 1 milyon 866 bin 203 lirayı buluyor. En pahalı olanı ise Long Range Dört Çeker Model Y ve fiyatı 3 milyon 465 bin 581 lira seviyesinde.



NE KADAR KAZANDI?



Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Haziran ayında Türkiye'de satışlardan elde ettiği ÖTV ve KDV dahil tutar en baz model fiyat üzerinden hesaplandığında 14 milyar liraya ulaşıyor. Başka bir deyişle Elon Musk 342 milyon doları bir ayda kazandı. Bu rakamlar en ucuz model için geçerli, envanterda daha pahalı modeller satışa çıktığı için Musk'ın geliri aslında çok daha yüksek oluyor.



VERGİLER ÇIKINCA NE KADAR KAZANÇ SAĞLADI?



Yüzde 20 KDV, yüzde 10 ÖTV oranları çıkınca Elon Musk'ın cebine 265 milyon dolar kaldı. Elon Musk'ın 400 milyar dolara yakın serveti göz önüne alındığında rakam küçük görülse de sadece Türkiye'den Tesla'nın elde ettiği tutar oldukça güçlü görünüyor.



ENVANTERDE ARAÇ OLSA DAHA FAZLA SATILACAK



Tesla'nın Türkiye'ye ayırdığı kotasında daha fazla araç olsa satışlar daha güçlü gerçekleşecek ve Tesla'nın kazancı daha fazla artacak.