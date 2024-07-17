Elon Musk duyurdu: Tesla'nın robotaksi projesi ertelendi

Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce Tesla'nın otonom robotaksi aracının Ağustos ayında tanıtılacağını duyurmuştu. Son haftalarda çıkan haberlerde Tesla'nın bu tanıtımı erteleyeceği konuşuluyordu.

Elon Musk, X platformu üzerinde yanıtladığı bir gönderide tanıtımın ertelendiğini doğruladı. Musk, açıklamasında erteleme nedeninin aracın ön tarafında yapılacak tasarım değişikliği olduğunu belirtti.



Tesla, uzun yıllardır otonom araçlar üzerine çalışıyor ve bunu piyasadaki modellerinde de kullanıyor. Sınırlı otonomi sağlayan Full Self-Driving sürekli gelişim halinde.