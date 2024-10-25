Elon Musk servetine servet kattı: Tesla'da tarihi yükseliş
Elektrikli otomobil devi Tesla'nın geliri beklentileri aştı. Şirketin net kârı yüzde 17 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Güçlü bilançonun etkisiyle şirketin hisseleri, bir günde yüzde 22 aştı. Böylece Elon Musk da servetine 33,5 milyar dolar daha eklemiş oldu.
ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'nın geliri beklentileri aştı.
Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 25,2 milyar dolara çıktı.
Şirketin net kârı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 1,9 milyar dolar kâr elde edilmişti.
Tesla'nın geçen senenin aynı döneminde 53 sent olan hisse başına kârı da üçüncü çeyrekte 62 sente yükseldi.
TESLA HİSSELERİ UÇTU
Şirketin hisseleri, beklentileri aşan bilançosunun etkisiyle tarihi yükseliş kaydetti.
Tesla hisseleri, yüzde 22 ile on yılın en büyük artışını yaşadı. Bu yükseliş Musk'ın servetini 33,5 milyar dolara taşıdı.
Böylece Musk'ın Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki liderli pekişti. Musk'ın serveti 270,3 milyar dolara çıkararak, ikinci sıradaki Jeff Bezos'un 61 milyar dolar önüne geçti.
Şirketin sadece bir günde piyasada değeri 150 milyar dolar arttı.
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