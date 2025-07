Elon Musk, Tesla'ları sıfır faizle satıyor

Ücretsiz yükseltmeler, yüzde sıfır faizli kredi, ücretsiz Supercharging ve daha fazlası. Tesla bunların hepsini satışlarını artırmak için yapıyor.



Tesla satışları birkaç çeyrektir düşüş eğiliminde. Bu nedenle şirket, müşterilerin yeni bir elektrikli araç almaya ikna olması için sahip olduğu her şeyi ortaya koyuyor.



ABD'de 30 Eylül'e kadar teslim edilen her yeni Tesla 7 bin 500 dolar kira teşviki alıyor. Bunun da ötesinde, şirketin Full Self-Driving (Denetimli) gelişmiş sürüş destek sisteminin bir aylık ücretsiz deneme sürümünün yanı sıra Premium Connectivity özelliğinin ücretsiz deneme sürümüne sahip oluyorlar. Model 3 ve Model Y 30 günlük ücretsiz deneme süresine sahipken Model S, Model X ve Cybertruck bir yıllık deneme süresine sahip.



Tesla'nın kullanıcılarına sunduğu fırsatlar bunlarla bitmiyor. Cybertruck hariç her Tesla ücretsiz bir yükseltme alırken, Model 3 ve Cybertruck, şirketin FSD özelliğini satın alırsanız yüzde 0 APR finansmanı ile geliyor. Cybertruck ayrıca arazi lastiklerine sahip 20 inç Cyber jantlara ücretsiz yükseltme alırken, Model 3 nakit ödeme yapmanız halinde 18 aylık ücretsiz Süper Şarj ile birlikte geliyor.



Bu arada, otomobil üreticisinin para kazanma kapısı olan Model Y, 3 bin dolar peşinatla 36 aylık bir sözleşme imzalandığında yüzde 3,49'luk (yüzde 5,54'ten) indirimli APR finansman oranına ve 349 dolar / ay (399 dolardan) daha düşük bir kira oranına sahip oluyor.