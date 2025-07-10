Elon Musk'ın Robotaksi'si ABD'ye yayılıyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada, Tesla'nın robot taksi hizmetini yasal onaylara bağlı olarak “bir ya da iki ay içinde” San Francisco Körfez Bölgesi'ne genişleteceğini söyledi.



Tesla geçtiğimiz ay Austin, Teksas'ın sınırlı bir bölgesinde, yaklaşık bir düzine araç, seçkin bir yolcu grubu ve ön yolcu koltuğunda bir güvenlik monitörü de dahil olmak üzere birçok kısıtlama ile uzun süredir vaat edilen hizmetin bir testini gerçekleştirdi.



Musk, sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının genişleme konusunda bir güncelleme yapılmamasıyla ilgili bir gönderisine yanıt olarak Tesla'nın hizmeti “bu hafta sonu Austin'de daha geniş bir alana” genişleteceğini söyledi. Musk, genişlemenin yerini veya boyutunu belirtmedi.



Başka bir X kullanıcısı daha sonra Bay Area'ya genişlemeyi sordu ve Musk, “Düzenleyici onayları bekliyorum, ancak muhtemelen bir veya iki ay içinde” yanıtını verdi.



Robotaxi'in başarılı bir şekilde genişlemesi, artan rekabet ve Musk'ın aşırı sağcı siyasi görüşleri benimsemesine karşı oluşan tepki nedeniyle eskiyen elektrikli araç serisinin satışları düşen Tesla'nın geleceği için çok önemli olacak. Şirketin trilyon dolarlık değerinin büyük bir kısmı Musk'ın robotaksiler ve yapay zeka ile çalışan insansı robotlar üzerine yaptığı bahse dayanıyor.



Otonom araçların ticarileştirilmesi, yüksek maliyetler, sıkı düzenlemeler ve General Motors'un Cruise birimi de dahil olmak üzere birçoğunu kapanmaya zorlayan soruşturmalar nedeniyle beklenenden daha zor oldu. Tesla'nın yakın zamandaki lansmanına kadar, Alphabet'in Waymo'su yolculardan ücret alan sürücüsüz robotaksileri işleten tek şirketti.



Yaklaşık bin 500 araca sahip Waymo, yıllardır ihtiyatlı bir şekilde hizmetini genişletiyor ve şu anda San Francisco'da ve Körfez Bölgesi, Los Angeles, Phoenix, Austin ve Atlanta'daki diğer şehirlerde mevcut. Musk, Tesla'nın bu hizmeti hızla diğer ABD şehirlerine de yayacağını söyledi.



Ancak Tesla Teksas'ta neredeyse hiçbir düzenlemeyle karşılaşmazken, Kaliforniya firmaların otonom araçları nerede ve nasıl çalıştırabileceğini sıkı bir şekilde kontrol ediyor ve izinler için test verileri gerektiriyor.



Tesla'nın Kaliforniya'da müşterilerden ücret alan tam otonom bir robot taksi hizmeti sunabilmesi için eyaletin Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) ve Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan (CPUC) bir dizi izin alması gerekiyor.



CPUC, Mart ayında Tesla'ya hizmeti nihayetinde başlatmak için gereken bir dizi onayın ilkini verdi. DMV ve CPUC, Reuters'in normal mesai saatleri dışındaki yorum taleplerine yanıt vermedi.



Tesla'nın Austin'deki halka açık testi, şirketin seçtiği sürücülerin ilk birkaç gün boyunca sosyal medyada paylaştığı videolara göre, çok sayıda trafik sorunu ve sürüş sorununa yol açtı.