Elon Musk'ın Türkiye kazancı belli oldu... Yine parasına para kattı

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi oranları değişti. Bu durumu öngören kişiler ÖTV değişikliği öncesinde otomobilini satın aldı.



Elektrikli otomobillere de olan talep devam ediyor. Yerli ve milli otomobil Togg Temmuz ayında 2720 adet satarken ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla 4706 adet satış gerçekleştirdi.



ELON MUSK NE KADAR KAZANDI?



Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın 4706 adetlik satıştan ÖTV ve KDV sadeleştirmesi yaparak ne kadar kazandığı belli oldu.



Elon Musk'ın Türkiye'den elde ettiği kazanç 7.8 milyar lira seviyelerinde gerçekleşti. Dolara çevirdiğimizde ise 193 milyon dolar seviyelerinde kazanç ortaya çıkmış oluyor.



GEÇEN AY DAHA FAZLA SATMIŞTI



Haziran ayında Tesla'nın satışları 7 bin 325 adet olmuştu. Geçtiğimiz ayki kazancı ise 342 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.



AĞUSTOS AYI FİYATLARI GÜNCELLENDİ



Tüm otomobil markaları fiyatlarını yeni ÖTV oranlarına göre değiştirdi. Tesla'da da fiyatlar ÖTV oranı kadar arttı.