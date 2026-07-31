Elon Musk'tan hızlı yalanlama: Satmayacağım

Elon Musk , Wall Street Journal'ın Tesla 'nın Çin operasyonlarını ayırarak olası bir SpaceX birleşmesinin önünü açmayı değerlendirdiği yönündeki haberini X platformunda kısa bir mesajla yalanladı ve haberi "Fake news" olarak nitelendirdi.

WSJ'ye göre Tesla yöneticilerine, SpaceX ile olası bir birleşme öncesinde Çin faaliyetlerinin ayrıştırılmasına yönelik hazırlık yapmaları söylendi . Değerlendirilen seçenekler arasında Çin işinin ayrılması (spin-off), satılması veya kapatılması bulunuyordu.

Haberde ayrıca Musk'ın son yıllarda Tesla'nın ABD ve Çin operasyonları arasında bir "lazer çizgisi" oluşturulmasını istediği, böylece iki ülke arasında jeopolitik bir kriz yaşanması halinde şirketin ABD tarafının faaliyetlerini sürdürebilmesinin amaçlandığı öne sürüldü.