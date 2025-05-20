Elon Musk'tan Tesla açıklaması: Ölmediğim sürece devam edeceğim

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk﻿​, Katar'da düzenlenen bir ekonomi forumunda yaptığı açıklamada, "ölmediği sürece" önümüzdeki beş yıl boyunca Tesla'nın CEO'su olarak kalmaya kararlı olduğunu söyledi.



Musk, Tesla’nın başında kalmasının en önemli koşulunun şirket üzerinde makul bir kontrol sahibi olmak olduğunu belirtti.

"EN ZAYIF PAZAR AVRUPA"

Tesla'nın zaten “başarılı bir dönüşüm” geçirdiğini ifade eden Musk, şirketin en zayıf pazarının Avrupa olduğunu, diğer bölgelerde ise talebin güçlü kaldığını dile getirdi.



Musk ayrıca, internet hizmeti Starlink'in gelecekte halka arz edilebileceğini ancak bunun için acil bir plan olmadığını söyledi.



Starlink’in şu anda dünya genelinde 70’ten fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Musk, özellikle Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda büyümeye odaklandıklarını vurguladı.



Yapay zeka sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Musk, ABD’de bu alanda bazı düzenlemelerin olması gerektiğini, ancak sektörün aşırı şekilde regüle edilmemesi gerektiğini savundu.



Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, daha gelişmiş modellerin eğitimi için veri merkezi kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu amaçla milyarlarca dolarlık yatırım toplandığı belirtiliyor.

Şirketin Tennessee eyaletinin Memphis kentinde kurduğu “Colossus” adlı süper bilgisayar kümesi, dünyanın en büyüklerinden biri olarak gösteriliyor.