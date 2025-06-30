Emekliye ayrılan elektrikli otomobillerin pilleri ne olacak?

Elektrikli araç satışları son on yıldır hızla artıyor ve bu kullanılmış elektrikli araçların çoğu artık ömürlerinin sonuna yaklaşıyor. Bu, büyük kısmının bir çöplükte son bulacağı gibi görünebilir, ancak elektrikli araçlar içten yanmalı motora sahip araçlar gibi değiller.



Eski, yüksek kilometreli bir elektrikli aracın, bataryasından kritik malzemelerin geri dönüşümü ve geri kazanımı ilk sırada yer alıyor. Buradan çıkacak materyaller yeniden kullanılabilir hale getirilebiliyor.



Eski Tesla yöneticisi JD Straubel'in öncülük ettiği bir batarya geri dönüşüm şirketi olan Redwood Materials, Kuzey Amerika'nın batarya geri dönüşüm ve yeniden kullanım endüstrisine liderlik ediyor. Şirket Cuma günü yayınladığı bir blog yazısında, yılda 250 bin elektrikli araca eşdeğer 20 gigawatt-saat pil aldığını belirtti. Şu anda tüm Kuzey Amerika'daki tüm lityum iyon pillerin ve malzeme geri dönüşümünün yüzde 90'ını oluşturuyor.



ESKİ BATARYALARDAN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ KURULUYOR



Bu nedenle şirket, eski elektrikli araçları modüler enerji depolama sistemlerine (ESS) dönüştürmeye adanmış yeni bir bölüm olan Redwood Energy'yi hayata geçiriyor. Redwood Energy, Tesla'nın ev tipi Powerwall kurulumlarından farklı olarak şimdilik ticari alana odaklanacak.



Şirkete göre, bu pillerin çoğu orijinal kullanılabilir kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu için işe yarıyor, yani ikinci yaşam kullanım durumları için hala değerliler. Bu da onları, bu kullanılmış elektrikli araç aküleri için ikinci ev olarak ortaya çıkan ESS'lere uygun hale getiriyor.



Redwood, bu geri dönüştürülmüş pillerle çalışan ESS'nin şebeke üzerindeki yükü azaltabileceğini söylüyor. Ayrıca çevreye zararlı kimyasalların dökülmesini de önlüyorlar.



İngiltere merkezli araştırma firması IDTechX'e göre, bu pillerin yeniden kullanımı paket, modül veya hücre seviyelerinde olmak üzere birden fazla aşamada gerçekleşebilir. Batarya sökümü ne kadar derin olursa, yeniden kullanım maliyetleri de o kadar yüksek oluyor. Ancak hücre seviyesine kadar inmek, şirketlerin en iyi performans gösteren hücreleri seçmesine ve daha sonra bunları kullanarak ikinci ömürlü bir pil sistemi oluşturmasına da olanak tanıyor.



BATARYANIN ÖMRÜ ARAŞTIRILIYOR



Redwood paketleri geri kazandıktan sonra test etmeden önce güvenli bir şekilde depoluyor. Daha sonra, bataryanın geri dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini veya ikinci kullanım ömrüne girip giremeyeceğini belirlemek için teşhis testlerine tabi tutulurlar. Hala anlamlı bir enerji kapasitesine sahip olan paketler, hangi şirket tarafından üretildiklerine veya hücrelerin kimyasına bakılmaksızın enerji depolama bataryalarına dönüştürülür.



Daha sonra, bir ev için bağımsız enerji depolama sistemlerini veya yapay zeka veri merkezlerini desteklemek gibi ticari kullanımları içerebilecek ikinci kullanımlarına geçerler. Hatta elektrikli araç şarj altyapısının daha az gelişmiş olduğu kırsal bölgelerde güneş veya rüzgar enerjisiyle bile çalıştırılabilirler, ancak yine de bu bölgelerdeki evlerin düzenli olarak elektrikli araç kullanmasına olanak sağlarlar. Elektrikli araç bataryası sabit enerji depolama sistemleri tarafından şarj edilebilir.



ABD'deki otomobil alıcıları geçen yıl 1,3 milyon tamamen elektrikli ve plug-in hibrid araç satın alarak bir önceki yıla göre yüzde 7,3'lük rekor bir artış kaydetti. Bu da önümüzdeki yıllarda yüzlerce gigawatt-saat bataryanın ömrünün sonuna yaklaşacağı anlamına geliyor.



Şirketin tahminlerine göre, yalnızca bu yıl 100 binden fazla kullanılmış elektrikli araç ABD yollarından çıkacak ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor. IDTechX, yine de bazı kritik malzemelerin geri kazanıldığı ve daha sonra tüm yeni bataryaları yapmak için tedarik zincirine geri konulduğu geri dönüşüm endüstrisinin, yeniden kullanım endüstrisinden çok daha hızlı büyümesinin beklendiğini öngörüyor.



Küresel akü geri dönüşüm pazarının 2045 yılına kadar 52 milyar dolar değerinde olması beklenirken, ikinci el akü endüstrisinin 2035 yılına kadar 5,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.