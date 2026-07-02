En çok otomobil satan markalar belli oldu

2026 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Haziran ayına göre yüzde 11,44 oranında daralarak 105 bin 41 adet oldu. 2026 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 daralarak 83 bin 978 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,53 daralarak 21 bin 63 adet olarak öne çıktı.

HANGİ MARKALAR SATIŞTA LİDER OLDU?

Renault 15 bin 412 adetle lider olurken Fiat 9 bin 791 adetle ikinciliğe yerleşti. Volkswagen 7 bin 713 adetle üçüncü sırada yer aldı. Peugeot 6 bin 555 adetle dördüncü, 5 bin 703 adetle Citroen beşinci ve 5 bin 674 adetle Toyota altıncı sırada yer aldı.

Togg ise 4 bin 503 adet satış gerçekleştirdi. BYD'nin satışları sadece 83 adetle sınırlı kaldı.