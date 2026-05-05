Otomotiv pazarında daralmanın etkisi görülüyor. ABD-İran savaşıyla birlikte araç satışları olumsuz etkilendi. Altına yatırım yapanlar savaş öncesi gramını 8 bin liranın üzerinde aldı ve şu sıralar 7 bin liranın altında seyrettiği için yatırım planları ertelendi.

Sıfırda olduğu gibi ikinci el otomobil fiyatlarında gerileme ve satış sıklığında düşüşler gözlemleniyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,83 artarak 78 bin 826 adet oldu.

2026 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Nisan ayına göre yüzde 1 oranında daralarak 104 bin 298 adet oldu. 2026 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 daralarak

80 bin 182 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,94 artarak 24 bin 116 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 51,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,3 arttı.

EN ÇOK HANGİ MARKA SATTI?

Nisan ayında en çok Renault 13 bin 547, Volkswagen 10 bin 912, Fiat 8 bin 401 adet satış gerçekleştirdi.