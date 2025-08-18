En hızlı ve güçlüsü yapıldı: Lamborghini Fenomeno

Lamborghini, şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü yol otomobili olan Fenomeno ile çıtayı yükseltti.



Revuelto'yu temel alan yeni Lamborghini Fenomeno, sekiz ileri çift kavramalı şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere 823 beygir gücü ve 534 Nm tork gönderen 6,5 litrelik V-12 benzinli motor kullanıyor. Başka bir deyişle, Lamborghini'nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü V-12 motor.



Fenomeno'yu özel kılan şey üç elektrik motoruna sahip olması. Öndeki iki elektrikli motorun her biri 147 beygir gücü ve 358 lb-ft tork üretiyor ve aynı zamanda aracın geri vitese geçmesini de sağlıyor. Şanzımanın üzerine monte edilmiş eksenel akı tahrik ünitesiyle birlikte toplam güç bin 65 beygir gücüne ulaşıyor. 0'dan 60 mil hıza sadece 2,4 saniyede ulaşırken, azami hız 350 kilometre/saat (217 mil/saat) olarak derecelendiriliyor.



TARİHİN EN GÜÇLÜ V-12 MOTORU



Fenomemo, Revuelto ile karşılaştırıldığında 64 beygir daha fazla güce sahip. Bu, kısmen ateş püskürten V-12 motor için yeniden tasarlanmış valf mekanizmasından kaynaklanıyor, ancak bir diğer kısmı da Fenomeno için özel olarak tasarlanmış yeni yüksek voltajlı bataryadan kaynaklanıyor. Revuelto ve Temerario'nun elektrik motorları 3,8 kilovat saatlik bir bataryayla çalışırken, Fenomeno 7 kilovat saatlik bir bataryaya sahip.



Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, "Lamborghini, Fenomeno ile bir kez daha sınırlı sayıda üretilen eşsiz bir süper spor otomobil sunuyor. Tarihimizin en güçlü V-12 motoru, nefes kesici tasarımı, üstün aerodinamiği ve son derece hafif yapı gibi en son teknolojilerin birleşimi, Fenomeno'yu zamanımızın en sıra dışı süper spor otomobili haline getiriyor." dedi.



SADECE 29 TANE ÜRETİLECEK



Fenomeno'dan sadece 29 adet üretilecek ve hepsi, otomobil üreticisinin dayanıklılık yarış programından alınan teknolojiyi kullanan bir karbon-seramik fren setiyle gelecek. Ayrıca, manuel olarak ayarlanabilir bir süspansiyon sistemi ve yol koşullarına bağlı olarak en iyi çekiş gücünü sağlamak için hızlanma, eğim, savrulma ve sapmayı hesaba katan yeni bir "6D" sensörü de bulunuyor.



Sınırlı sayıda üretilecek olması nedeniyle Fenomeno'nun çoktan tükendiği ileri sürülüyor.