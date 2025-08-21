En sevilen ve en nefret edilen otomobil markaları belli oldu... İlk ve son sıraya çok şaşıracaksınız

Son yapılan Müşteri Memnuniyeti Endeksi Otomobil Araştırması'na göre, Amerikalılar araçlarından daha az memnun kalıyor. Genel memnuniyet endeksi bu yıl bir puan düşerek 79'a geriledi. Ana akım markalar 79 puanda sabit kalırken, lüks markalar 80 puana düşerek bir puan geriledi. En büyük düşüş, "diğer" kategorisinde yer alan ve yüzde 9 düşüşle 74 puana gerileyen küçük markalarda yaşandı. SUBARU İLK SIRADA Detaylara inildiğinde, Subaru 85 puanla en memnun edici marka olarak değerlendirildi. Onu 82 puanla Mazda ve Toyota takip ederken, Buick, GMC ve Honda 81 puanla üçüncülüğü paylaştı. Stellantis, Chrysler, Dodge, Jeep ve Ram'ın düşüşleriyle kötü bir performans sergiledi. Hatta dört marka da listenin en altında yer alırken, Chrysler ve Ram 69 puanla sonuncu oldu.

İKİNCİ EL DEĞERİ VE MENZİL ÖNE ÇIKTI



Son araştırma ayrıca iki yeni kategori daha ortaya koydu. Beklenen gelecekteki ikinci el veya takas değeri ve tam şarj veya tam depo benzinle kat edilen mesafe öne çıktı. Tüketiciler, özellikle elektrikli araçlar söz konusu olduğunda, her ikisinden de pek memnun kalmadı.



BMW SONUNCU OLDU



Lüks tarafında ise Lexus 87 puanla zirvede yer aldı. Onları Mercedes (82) ve Cadillac ile Tesla takip etti. Tesla 81 puanla üçüncülüğü paylaştı. BMW 75 puanla sonuncu oldu ve 2024'ten dört puan geriledi.



Lüks araç alıcıları, sürüş performansı, dış görünüm, iç mekan ve teknoloji gibi birçok şeyden daha az memnun kaldı . Ayrıca güvenlik ve güvenilirlikte de düşüşler yaşandı.



Ana akım ile lüks arasındaki ayrımın yanı sıra, insanlar hibrit ve elektrikli araçlardan daha az memnundu. Hibrit araçlar iki puan düşüşle 80'e, elektrikli araçlar ise dört puan düşüşle 73'e geriledi. Bu durum, memnuniyet endeksi 80 olan benzinli modeller için aynı kaldı.



Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi, borçluların yüzde 22'sinin 84 ay vadeli kredileri tercih ettiğini ve tüketicilerin araçlarını daha uzun süre elinde tutmasıyla birlikte güvenilirlik ve sağlamlığa daha fazla önem verileceğini belirtti. Ram bu değişimi bir süre önce fark etti ve yakın zamanda yeni bir 10 yıl/100 bin mil sınırlı güç aktarma organları garantisi başlattı.